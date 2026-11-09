ΕΛΛΑΔΑ

Νέα έκτακτη σύσκεψη των εργαζομένων της Pizza Fan – Οι επόμενες κινήσεις τους

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Σύσκεψη πραγματοποιούν στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας οι εργαζόμενοι στην Pizza Fan την Δευτέρα, με σκοπό να αξιολογήσουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, βασικό αίτημα και στόχος των εργαζομένων είναι οι εξόφληση των δεδουλευμένων τους, αλλά και η καταβολή των εργοδοτικών εισφορών.

Επιπλέον, ένα από τα θέματα που αφορά τους εργαζόμενους της γνωστής αλυσίδας είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και οι θέσεις εργασίας τους.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου ανοίγουν τα καταστήματα

Το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία των 110 καταστημάτων της Pizza Fan έδωσε η ΑΑΔΕ μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας.

Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τους δύο λογαριασμούς ώστε να προχωρήσει στην πληρωμή των προμηθευτών, ενοικίων, εργαζομένων, αλλά και να καλύψει φόρους, ασφαλιστικές εισφορές αλλά και δόσεις δανείων.

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