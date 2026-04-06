Νέα έκτακτα μέτρα για ευλογιά και αφθώδη πυρετό – Τι αλλάζει στις αποζημιώσεις

Στην επέκταση και την προσαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση:

Διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση και μετακίνηση κτηνιατρικού προσωπικού, όπου αυτό απαιτείται,

Δίδεται η δυνατότητα ενίσχυσης των υπηρεσιών με έκτακτο προσωπικό και συνεργασίες με ιδιώτες και

Επεκτείνεται η εφαρμογή των ήδη δοκιμασμένων μέτρων που ίσχυσαν για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Μακάριο Λαζαρίδη «η Πολιτεία οφείλει να κινηθεί γρήγορα, συντονισμένα και αποτελεσματικά, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου και να προστατευθεί η παραγωγή». Δήλωσε ότι «είναι κρίσιμο σε αυτή τη φάση να κρατήσουμε την επιζωοτία εντός των ορίων της πληγείσας περιοχής».

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διαφύγει από το νησί και να εξελιχθεί σε ευρύτερη κρίση με πολύ πιο σοβαρές συνέπειες για την κτηνοτροφία και την οικονομία. Για τον λόγο αυτό, η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους είναι απολύτως απαραίτητη», σημείωσε αναφερόμενος στην εξάπλωση της ζωονόσου στη Μυτιλήνη.

Αποζημιώσεις και σε Περιφέρειες που δεν έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τη διεύρυνση των λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών της χώρας για τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της ευλογιάς αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ τονίζει οτι έως τώρα αποζημίωνε τις λειτουργικές δαπάνες μόνο για Περιφέρειες με επιβεβαιωμένα κρούσματα των παραπάνω επιζωοτιών, ενώ με την εν λόγω τροποποίηση διευρύνεται η αποζημίωση και για όσες Περιφέρειες δεν έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, αλλά λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.

Επίσης, υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση, αποζημιώνει πλήρως τις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται με τα μέτρα υποχρεωτικής θανάτωσης, καταστροφής και μεταφοράς των ζώων και των μολυσμένων προϊόντων, τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων, καθώς και τον καθαρισμό και την απολύμανση ή την καταστροφή και τη μεταφορά, εφόσον απαιτείται, των μολυσμένων ζωοτροφών ή υλικών ή εξοπλισμού που βρίσκεται στην εκτροφή, στο μέτρο που αυτά δεν μπορούν να απολυμανθούν.

Τέλος, το ΥΠΑΑΤ αναφέρει πως το 2025 κατέβαλε συνολικά 7,2 εκ. ευρώ για σχετικές λειτουργικές δαπάνες.