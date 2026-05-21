Νέα δεδομένα στο Δήμο Θερμαϊκού – Υποψήφιος δήμαρχος ο Στέλιος Σαραφίδης

Με ένα μήνυμά μέσω των social media ο Στέλιος Σαραφίδης, γνωστός στην περιοχή απο τις επιχειρηματικές του δράσεις, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το Δήμο Θερμαϊκού.

Αν και οι κάλπες απέχουν ακόμη 2.5 περίπου χρόνια, ο κ. Σαραφίδης ανακοίνωσε εγκαίρως τις προθέσεις του και θα τεθεί επικεφαλής του ανεξάρτητου συνδυασμού “Δήμος Θερμαϊκού. Νέα Αρχή”.

Όπως ο ίδιος εξήγησε όπως δημιούργησε υγιείς επιχειρήσεις έτσι θα μπορέσει να νοικοκυρέψει και το Δήμο. “Με σχέδιο, οργάνωση και αποτελεσματικότητα”, σημειώνει και κάνει λόγο για μια νέα αρχή με διαφάνεια, αξιοκρατία και σύγχρονα εργαλεία”.

Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Σαραφίδη.