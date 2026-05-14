Νέα ασθένεια των ροδακινιών πλήττει τις καλλιέργειες

Πλήγμα στις κυριότερες ποικιλίες ροδακίνων προκαλεί ένας μύκητας, ο οποίος εξαπλώνεται σε Ημαθία, Πέλλα Λάρισα, Φλώρινα έως και τον Έβρο.

Ο Χρήστος Γιαννακάκης, αντιπρόεδρος στην εθνική ένωση αγροτικών συνεταιρισμών, εξηγεί ότι πρόκειται για μια δύσκολη ασθένεια, η οποία δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, καθώς τα δέντρα δείχνουν υγιή. Πρόκειται για το φαινόμενο των «ξερών βεργών». Ένα κλαδί γεμάτο καρπούς σπάζει, τα φύλλα που φαίνονται υγιή ξεραίνονται σταδιακά και ο καρπός πεθαίνει χωρίς να αναπτυχθεί.

Διιστάμενες είναι οι απόψεις των ειδικών για το εάν πρόκειται για μύκητα ή έντομο που προσβάλει τα δέντρα., τα οποία έχουν πληγεί σε ποσοστό πάνω από 60%. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την φετινή συγκομιδή, γιατί το φαινόμενο αναμένεται να επεκταθεί γεωγραφικά και να συνεχιστεί την επομένη χρονιά.

Δείγματα έχουν σταλεί προς εξέταση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ενώ ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα αναλάβει να ερευνήσει για το αίτιο που προκαλεί το φαινόμενο.

Οι γεωπόνοι συνιστούν κόψιμο και κάψιμο των δέντρων. Ωστόσο, είναι μια δύσκολη υπόθεση καθώς δεν είναι εύκολο να αποφανθούν οι αγρότες εάν πρόκειται για υγιές ή προσβεβλημένο δέντρο.

Με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απαγορευτεί κάποια φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούντο στο παρελθόν, αλλά κρίθηκαν επικίνδυνα για την υγεία.

Όπως λέει ο κ. Γιαννακάκης το πρόβλημα που υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές με τα ακάρια τα οποία παραμόρφωναν τα ροδάκινα αντιμετωπίστηκε με θειασβέστιο και έτσι κατάφεραν οι καλλιεργητές να περιορίσουν σε μεγάλο ποσοστό την ασθένεια που έπληττε τις ροδακινιές.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακάκη, οι αγρότες πρέπει να προβούν στις σχετικές καταχωρήσεις με τις καλλιέργειες. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ροδάκινων προχωρά στη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει την καταγραφή των περιστατικών από γεωπόνους και παραγωγούς, με φωτογραφικό υλικό και διασταύρωση στοιχείων, ώστε να υπάρξει για πλήρης εικόνα της έκτασης και της έντασης του φαινομένου και να μπορεέσουν να δωθούν αποζημιώσεις στους ροδακινοπαραγωγούς.