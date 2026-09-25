Νέα άρση ασυλίας για Κωνταντοπούλου προτείνει η Επιτροπή Δεοντολογίας

Νέα υπόθεση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου παίρνει τον δρόμο για την Ολομέλεια, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται την άρση της κοινοβουλευτικής προστασίας της για τη δικογραφία που σχηματίστηκε μετά την έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού.

Το σχετικό αίτημα σχηματίσθηκε μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, για τις φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις: α) της εξύβρισης που τελέσθηκε δημόσια και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέσθηκε δημόσια.

Κατά την ψηφοφορία υπέρ του εισαγγελικού αιτήματος τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Κατά της άρσης ψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο εκπρόσωπος της Νίκης δήλωσε «παρών». Η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, όπου και θα ληφθεί η τελική απόφαση.

«Απών» το ΠΑΣΟΚ

Ενδιαφέρον ωστόσο προκάλεσε η απουσία του ΠΑΣΟΚ από την συγκεκριμένη συνεδρίαση της επιτροπής κοινοβουλευτικής δεοντολογίας, ενώ είχε συμμετάσχει κανονικά στις πρωινές εργασίες που αφορούσαν βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα στην προηγούμενη ψηφοφορία, η Χαριλάου Τρικούπη είχε κρατήσει την ίδια στάση με την Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εκτόξευσε εκ νέου πυρά προς το ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρά την απουσία εκπροσώπου. Υπενθυμίζεται ό,τι χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε σφοδρά στον Νίκο Ανδρουλάκη με φόντο την στάση του κόμματός του απέναντι στα αιτήματα άρσης της ασυλίας της.