Νέα Αριστερά: Παραιτήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης – Αναλαμβάνει προσωρινά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Την παραίτησή του ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (24/3) ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη με βάση το αδιέξοδο που έχει προκύψει στο κόμμα αναφορικά με τις πολιτικές συνεργασίες.

Ο Γραμματέας Γαβριήλ Σακελλαρίδη αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία με την ιδιότητα του μεταβατικού πρόεδρου, όπως ορίζει το καταστατικό και μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να υπάρξει απόφαση για την επόμενη φάση, όπου αναμένεται η προκήρυξη εκτάκτου συνεδρίου για την εκλογή νέου προέδρου.

Τι ισχύει με την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Η παραίτηση του κ. Χαρίτση επιφέρει ανακατατάξεις και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα όπου θα πρέπει να αναδειχθεί νέος επικεφαλής. Πιθανότερη θεωρείται η εκλογή προσώπου που πρόσκειται στην πλειοψηφία (Τσακαλώτος, Δρίτσας, Πέρκα) με τον πρώην υπουργό Οικονομικών να εμφανίζεται ως φαβορί. Σε περίπτωση συμφωνίας για πρόσωπο από την μειοψηφία ως επικρατέστερη προβάλλει η Σία Αναγνωστοπούλου.