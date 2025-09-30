Νέα Αριστερά: Η “ειρηνευτική πρόταση” Τραμπ για τη Γάζα, ένας οδικός χάρτης για συνέχιση της κατοχής

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για ειρήνη, αλλά αυτό που προτείνει είναι μια λευκή επιταγή στο Ισραήλ να συνεχίσει ό,τι κάνει ήδη: βία, κατοχή, εποικισμούς. Το μόνο σαφές χρονοδιάγραμμα αφορά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Για τους χιλιάδες Παλαιστίνιους φυλακισμένους; Σιωπή. Για τη Δυτική Όχθη; Σιωπή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.

«Μιλά για “διεθνή διακυβέρνηση” υπό τον ίδιο και τον Tony Blair, δηλαδή ένα νέο αποικιακό καθεστώς στη Γάζα, σαν να μην πέρασε ούτε μέρα από την εποχή της Βρετανικής Εντολής στην Παλαιστίνη. Τις αποφάσεις για το μέλλον των Παλαιστινίων θα τις παίρνει ξανά η Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το Τελ Αβίβ», σημειώνει και σχολιάζει:

«Αυτό δεν είναι ειρηνευτικό σχέδιο. Είναι μια πολιτική εξαπάτηση, μια πρόταση κατοχής με άλλο όνομα. Είναι η διακήρυξη ότι το Ισραήλ μπορεί να συνεχίσει να σκοτώνει, να φυλακίζει και να ξεριζώνει, αρκεί να το κάνει με τη σφραγίδα του Λευκού Οίκου».

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει απερίφραστα αυτή την κοροϊδία. Η δίκαιη ειρήνη χτίζεται μόνο με: αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, άμεσο τερματισμό της κατοχής, απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Η Γάζα δεν χρειάζεται νέους “επιτρόπους”. Χρειάζεται ελευθερία. Και όσο ο Τραμπ και οι όμοιοί του πουλάνε “ειρήνη” χωρίς δικαιοσύνη, εμείς θα θυμίζουμε: Καμία ειρήνη χωρίς ελευθερία. Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη».