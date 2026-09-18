Νέα αρχεία για τα UFO δημοσιοποίησε το Πεντάγωνο – Τα μυστηριώδη αντικείμενα πάνω από τις ΗΠΑ

Μια νέα παρτίδα εγγράφων, βίντεο και εικόνων για τα UFO έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή (18/9) το Πεντάγωνο. Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά δημοσιοποίηση αρχείων με τέτοιο περιεχόμενο μετά από σχετική απόφαση του προέδρου Τραμπ.

Μεταξύ άλλων έχουν δημοσιοποιηθεί αρχεία που αφορούν την παρουσία μυστηριωδών αντικειμένων πάνω από τον ουρανό της Γιούτα το 1952 αλλά πάνω από το Κολοράντο.

Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι ορισμένες περιπτώσεις παραμένουν ανεξιχνίαστες, πράγμα που σημαίνει ότι οι αξιωματούχοι δεν μπορούν να προσδιορίσουν με βεβαιότητα τι ακριβώς καταγράφηκε.

Η πρόσφατη αυτή δημοσιοποίηση έρχεται να προστεθεί σε εκατοντάδες αρχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τον Μάιο.

Η δημοσιοποίηση αυτή εντάσσεται στο «Προεδρικό Σύστημα Αποκάλυψης και Αναφοράς για Συναντήσεις με UAP» το οποίο ξεκίνησε τη δημοσιοποίηση αρχείων τον Μάιο του 2026. Προηγούμενες παρτίδες στοιχείων είχαν δημοσιοποιηθεί στις 8 Μαΐου, 22 Μαΐου, 12 Ιουνίου, 10 Ιουλίου και 7 Αυγούστου.

Τα αρχεία προέρχονται από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του Πενταγώνου, του FBI, της CIA, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Εκτελεστικού Γραφείου του Προέδρου.