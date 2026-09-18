Νέα αποκάλυψη: Η Ελισάβετ προσφέρθηκε να αποκαταστήσει τον τίτλο της Νταϊάνα την ημέρα της κηδείας

Ο χορός των αποκαλύψεων για την πριγκίπισσα Νταϊάνα συνεχίζεται από τον αδελφό της με τον κόμη Σπένσερ να υποστηρίζει ότι η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ προσφέρθηκε να αποκαταστήσει τον τίτλο της «Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας» την ημέρα της κηδείας της.

Η αποκάλυψη γίνεται στα απομημονεύματα του αποσπάσπασματα των οποίων έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι, λίγες μόλις ώρες μετά τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε στην κηδεία της Νταϊάνα, ο ιδιωτικός γραμματέας της Ελισάβετ, Ρόμπερτ Φέλοους, τον κάλεσε κοντά του και του πρότεινε την επιστροφή του τιμητικού τίτλου της «Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας» στην εκλιπούσα πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Αν και αργότερα ο κόμης αναρωτήθηκε αν έπραξε σωστά απορρίπτοντας την πρόταση, η άποψή του ήταν ότι «ο τίτλος δεν θα έπρεπε ποτέ να της είχε αφαιρεθεί όσο ζούσε, οπότε δεν θα χρειαζόταν να της προσφερθεί μετά θάνατον».

Αυτή δεν ήταν η μόνη αποκάλυψη. Σε άλλο απόσπασμα του βιβλίου του ο κόμης αναφέρει ότι, πριν από τον γάμο της αδελφής του, ο πρίγκιπας Κάρολος έπιασε τη μέση της Νταϊάνα και είπε: «Ω, λίγο παχουλή εδώ, ε;».

Ο Κόμης δήλωσε ότι το σχόλιο αυτό συνέτριψε την αδελφή του, ενώ αργότερα του εκμυστηρεύτηκε ότι η περιφέρεια της μέσης της «μειώθηκε σημαντικά στο διάστημα μεταξύ του αρραβώνα και του γάμου της» – μια περίοδος πέντε μηνών το 1981.

Σιγή από το παλάτι

Αν και το παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο βασιλιάς έχει επίγνωση του γεγονότος πως «το πένθος μπορεί να θολώσει την κρίση», τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν τηρήσει σιγή ιχθύος σχετικά με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο βιβλίο του Κόμη Σπένσερ.

Ο Κάρολος, η Ουίλιαμ και η Κέιτ δεν προχώρησαν σε κανένα σχόλιο για τις κατηγορίες, καθώς εκτελούσαν τα βασιλικά τους καθήκοντα την Πέμπτη (18/9). Ο Δούκας του Σάσεξ επίσης δεν σχολίασε το βιβλίο του θείου του – ούτε τις αναφορές σε αυτό σχετικά με τη στάση του πατέρα του απέναντι στον θάνατο της μητέρας του – όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους.

Ειδικός σε θέματα της βασιλικής οικογένειας εκτιμά ότι τα κίνητρα πίσω από τους «σκληρούς» ισχυρισμούς του κόμη Σπένσερ κατά του Μπάκιγχαμ είναι προσωπικά.

Ο Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς δήλωσε στην εφημερίδα «The Independent» ότι πιστεύει πως ο Κόμης Σπένσερ «στοιχειώνεται… από τους δικούς του δαίμονες» και ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έπαιξαν κάποιον ρόλο στην υπόθεση.