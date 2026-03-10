Νέα άνοδος του πληθωρισμού στο 2,7% τον Φεβρουάριο – Ανατιμήσεις 5,2% στα τρόφιμα με άλμα 25% στο μοσχάρι

Εντάθηκαν εκ νέου οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία τον Φεβρουάριο, με ισχυρές ανατιμήσεις σε σειρά τροφίμων και πολλαπλάσιες του μέσου ρυθμού σε ένδυση και ενοίκια.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) έτρεξε τον Φεβρουάριο με ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,7% επιταχύνοντας απο τον ρυθμό 2,5% του Ιανουαρίου.

Στη μηνιαία σύγκριση, ο ΔΤΚ εμφάνισε οριακή μείωση κατά 0,1% τον Φεβρουάριο από τον Ιανουάριο.

Σε ετήσια βάση η νέα αύξηση του δείκτη τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερή επάνοδο των πληθωριστικών πιέσεων στα τρόφιμα, με την κατηγορία συνολικά να εμφανίζει ρυθμό αύξησης κατά 5,2%.

Σε επιμέρους προϊόντα της κατηγορίας, οι τιμές του μοσχαριού ήταν αυξημένες κατά 25,6% και του αρνιού κατά 12,1%, με τα φρούτα στο +13,5%, τις σοκολάτες στο +16,7% και τον καφέ στο +15%.

Παρασκευάσματα με βάση το κρέας εμφάνισαν αύξηση κατά 4,5% και τα πουλερικά κατά 6,5%, ωστόσο η αύξηση στις τιμές του χοιρινού έμεινε χαμηλότερα του μέσου ρυθμού, στο 2,2%.

Στον αντίποδα, συνεχίζεται σταθερά η υποχώρηση των τιμών του ελαιόλαδου, τώρα κατά 27,4% ετησίως, με άλλα βρώσιμα έλαια στο -11,9% και τη ομάδα αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα στο -5,7%.

Άλλη εστία πληθωριστικών πιέσεων ήταν η ένδυση και υπόδηση με +10,1%, όπως και τα ενοίκια στο +8,2%.

Οι ανατιμήσεις στην εστίαση (Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία) έγιναν με ετήσιο ρυθμό 6,8%, με τα ασφάλιστρα υγείας στο +7%.

Αντίθετα, ο κλάδος της ενέργειας λειτούργησε κυρίως αποπληθωριστικά, καθότι οι τιμές του φυσικού αερίου κατέγραψαν βουτιά 19,3% και του πετρελαίου θέρμανσης ήταν μειωμένες κατά 7,7%, αν και του ηλεκτρισμού έτρεξαν με +3%.

Ετήσιες μεταβολές

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,7% τον Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη τον ίδιο μήνα του 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 5,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ.

Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

• 10,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 2,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,5% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

• 1,5% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 6,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία.

• 1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 2,4% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

• 0,6% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες.

Μηνιαίες μεταβολές

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,1% τον Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά). Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, ελαιόλαδο, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά.

• 1,4% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ύδρευση, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,6% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 0,7% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 1,2% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 3,7% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών χειμερινών εκπτώσεων.

• 1,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε καύσιμα και λιπαντικά.

• 0,4% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στους προσωπικούς υπολογιστές.

• 0,4% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα τυχερά παιχνίδια.