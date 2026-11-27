Η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ανατρέπει την πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου , με το Brent να επιστρέφει κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με ανάλυση του CNNi , οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ επαναφέρουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ενώ οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους και στην επικείμενη συνεδρίαση του OPEC+.

Το πετρέλαιο οδεύει προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδό του μέσα στον Νοέμβριο, καθώς το νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για διαταραχές στην παραγωγή και τη μεταφορά αργού.

Όπως μεταδίδει το CNNi, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent για παράδοση τον Ιανουάριο διαπραγματεύονταν την Παρασκευή (27/11) κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει την Πέμπτη το υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος από την εβδομάδα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 3,5%, ανακάμπτοντας από τα επίπεδα κάτω των 90 δολαρίων στα οποία είχε υποχωρήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Παρά την ανάκαμψη, οι τιμές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα υψηλά των σχεδόν 120 δολαρίων που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Ανοδικά κινείται και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), με τα συμβόλαια να ενισχύονται κατά 1% την Παρασκευή, στα περίπου 84,50 δολάρια το βαρέλι.

Πώς ανακόπηκε η πτώση των τιμών

Τις προηγούμενες εβδομάδες, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν σταθερά, καθώς είχαν περιοριστεί ορισμένοι από τους παράγοντες που προκαλούσαν ανησυχία στις αγορές.

Σύμφωνα με το CNNi, ένας από τους λόγους ήταν η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Παράλληλα, οι ροές πετρελαίου από την περιοχή είχαν παρουσιάσει ανάκαμψη, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων, ενώ η παγκόσμια κατανάλωση είχε μειωθεί σημαντικά. Ωστόσο, οι νέες επιθέσεις των τελευταίων ημερών άλλαξαν εκ νέου το κλίμα, οδηγώντας τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τους κινδύνους για την προσφορά πετρελαίου.

Επιθέσεις σε Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία

Η αναζωπύρωση της έντασης αποτυπώνεται σε σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο. Την Πέμπτη, δύο Ιταλοί υπήκοοι σκοτώθηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στο Κουβέιτ, την οποία η ιταλική πλευρά αποδίδει στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, τα θύματα ήταν τεχνικοί της αμυντικής εταιρείας Rheinmetall Italia.

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι τραυματίστηκαν ένας Κουβεϊτιανός και ένας Πακιστανός υπήκοος.

Η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε την επίθεση.

Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν διαδοχικά πλήγματα σε δύο διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας. Την Τετάρτη, η οργάνωση υποστήριξε ότι έπληξε το Ras Tanura, το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας. Μία ημέρα αργότερα, βλήμα έπληξε διυλιστήριο στην περιοχή Τζαζάν, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τον θάνατο ενός εργαζομένου από το Νεπάλ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά και ανεστάλη προσωρινά μέρος των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης. Παράλληλα, ουρανοξύστης στο Ριάντ, όπου στεγάζεται η έδρα του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας, δέχθηκε επίθεση για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές και αυτόπτη μάρτυρα.

Στενά του Ορμούζ: Οι ροές πετρελαίου στο 55% των προπολεμικών επιπέδων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNNi, η οποία βασίζεται σε στοιχεία του βρετανικού Κέντρου Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO), περίπου 24 επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων έχουν αναφερθεί μέσα στον Νοέμβριο. Ο αριθμός αυτός πλησιάζει το ρεκόρ των 30 επιθέσεων που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο. Οι επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα είναι ήδη εμφανείς.

Προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης ενεργειακών αγορών Kpler, που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, δείχνουν ότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ διαμορφώθηκαν, την εβδομάδα έως τις 25 Νοεμβρίου, μόλις στο 55% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι, παρά τη μερική ανάκαμψη των μεταφορών το προηγούμενο διάστημα, οι επιθέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη διέλευση των δεξαμενόπλοιων.

«Η σημερινή κατάσταση παραμένει εγγενώς ασταθής»

Η Κάθλιν Μπρουκς, διευθύντρια ερευνών της χρηματιστηριακής εταιρείας XTB, επισημαίνει ότι οι νέες επιθέσεις αναδεικνύουν την ευθραυστότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

«Αυτές οι επιθέσεις μάς υπενθυμίζουν την εγγενή αστάθεια της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς μια διαρκής ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί», ανέφερε σε σημείωμά της την Παρασκευή.

Η ίδια προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να περιορίσει τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επισήμανση έρχεται σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων για τον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street. Πάντως, τα αμερικανικά χρηματιστηριακά συμβόλαια κινούνταν ανοδικά το πρωί της Παρασκευής, με εκείνα του Nasdaq-100 να ενισχύονται περισσότερο από 2%.

Γιατί το Brent εμφανίζεται στα 96 αλλά και στα 92 δολάρια

Το CNNi επισημαίνει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής των συμβολαίων Brent για παράδοση τον Ιανουάριο και της τιμής του συνεχούς συμβολαίου Brent, το οποίο επίσης παρακολουθούν στενά οι αγορές.

Ενώ το πρώτο διαπραγματευόταν κοντά στα 96 δολάρια την Παρασκευή, το δεύτερο βρισκόταν περίπου στα 92 δολάρια.

Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι το συμβόλαιο του πλησιέστερου μήνα παράδοσης συνδέεται περισσότερο με τις άμεσες συνθήκες της φυσικής αγοράς πετρελαίου. Η υψηλότερη τιμή του αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για άμεσα διαθέσιμες ποσότητες αργού, καθώς τα διυλιστήρια επιχειρούν να εξασφαλίσουν επαρκή αποθέματα.

Τα βλέμματα στη συνεδρίαση του OPEC+ την Κυριακή

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για την αγορά πετρελαίου είναι η συνεδρίαση του OPEC+ την Κυριακή.

Ο οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν οι χώρες του OPEC και οι σύμμαχοί τους, συνεδριάζει κάθε μήνα προκειμένου να καθορίσει τις ποσοστώσεις παραγωγής. Από τον Σεπτέμβριο, ο OPEC+ έχει διατηρήσει σταθερή την παραγωγή πετρελαίου, έπειτα από έξι διαδοχικές αυξήσεις που είχαν προηγηθεί.

Σύμφωνα με αναλυτές της ING, η ομάδα αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο διατήρησης των σημερινών ποσοστώσεων έως και τον Ιανουάριο, αν και ορισμένα μέλη πιέζουν για αύξησή τους.Η απόφαση θα ληφθεί σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη μειωμένη παγκόσμια κατανάλωση και στον κίνδυνο νέων διαταραχών της προσφοράς λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.