Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου – «Σκαρφαλώνει» ξανά στα 90 δολάρια το Brent

Οι επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν πυροδοτούν νέα άνοδο στις τιμές πετρελαίου στο άνοιγμα των συναλλαγών την Τετάρτη (12/8), με το Brent να ανεβαίνει ξανά στα 90 δολάρια το βαρέλι.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent , το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσαν άνοδο περίπου 1,24%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 1,3% στα 84,3 δολάρια ανά βαρέλι.

Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και η εκτόξευση πυραύλων από τις ΗΠΑ σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που φέρεται να πλησίαζε σε ιρανικό λιμάνι γεννά νέες ανησυχίες στην αγορά ενέργειας.

Τα περιστατικά αυτά, όπως αναφέρει το CNBC, αναδεικνύουν τον αυξανόμενο αντίκτυπο του πολέμου σε δύο βασικές παγκόσμιες ναυτιλιακές οδούς, ακόμη και αν οι διπλωματικές προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δείχνουν σημάδια προόδου.

«Απαιτείται απτή πρόοδος»

Ο ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers, Χοσέ Τόρες δήλωσε ότι οι ανησυχίες για την προμήθεια πετρελαίου στη Μέση Ανατολή παραμένουν έντονες, παρά τις ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζουν σε μια συμφωνία για το Ορμούζ.

«Οι επενδυτές περιμένουν μια συμφωνία εδώ και μερικές εβδομάδες και πιθανότατα απαιτείται απτή πρόοδος για να μειωθούν σημαντικά οι αποδόσεις και να αυξηθεί περαιτέρω η άνοδος των μετοχών σε αυτό το σημείο» ανέφερε σε σημείωμα την Τρίτη (11/8). Επίσης, επεσήμανε την ελαφρώς άνοδο των τιμών του πετρελαίου ως απόδειξη ότι οι ανησυχίες για την προσφορά που απορρέουν από τη σύγκρουση δεν έχουν ακόμη φύγει.