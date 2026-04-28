Νέα άνοδος για το πετρέλαιο

Νέα άνοδο σημειώνουν, σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο και με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει κατά βάση κλειστό, προκαλώντας διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες.

Ειδικότερα, το Brent σημειώνει άνοδο 1,15% στα 109,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI ενισχύεται κατά 1,13% φθάνοντας στα 97,46 δολάρια το βαρέλι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απορρίπτει την τελευταία ιρανική πρόταση, σύμφωνα με την οποία η συζήτηση για τα πυρηνικά θα μπορούσε να αναβληθεί, μέχρι να επιλυθεί η κρίση στο Ορμούζ, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Το Σαββατοκύριακο, υπνεθυμίζεται, ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν, όπου μετέβη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Την ίδια ώρα, οι διαταραχές στην περιοχή του Ορμούζ συνεχίζονται, ενώ έξι ιρανικά δεξαμενόπλοια αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή, λόγω του αμερικανικού ναυτιλιακού αποκλεισμού.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, “οικονομικό πυρηνικό όπλο”, λέγοντας πως το Ιράν έχει σκοπό να επιβάλει τη δική του “κυριαρχία” στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών – και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου – υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού δείχνει γιατί το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

“Το στενό είναι βασικά το ισοδύναμο οικονομικού πυρηνικού όπλου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του κόσμου, και καυχιούνται γι’ αυτό”, είπε. Αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, επέμεινε, θα “κρατούσε όλη την περιφέρεια όμηρο”.