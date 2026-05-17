Νέα ανάρτηση Τσίπρα προαναγγέλλει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα

Ο Αλέξης Τσίπρας, με σημερινή ανάρτησή του που έχει ως τίτλο «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά», προαναγγέλλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η 26η Μαΐου, χωρίς να αποκλείεται και κάποια μεταγενέστερη, αλλά αυτή φαίνεται για την ώρα ότι έχει κλειδώσει.

Το βίντεο στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού ξεκινάει με έναν άντρα, πιθανότατα τον ίδιο, να χτυπάει με ανυπομονησία τα δάχτυλά του σε γραφείο και στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα «τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά» που λειτουργεί ως προαναγγελία εξελίξεων.

Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρείται ενδεικτική της προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα να επιταχύνει τις πολιτικές διεργασίες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα, στέλνοντας μήνυμα άμεσης κινητοποίησης προς τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.