Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Πλήγματα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ – Άνοδος στο πετρέλαιο

Η εύθραυστη ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση της σε νέα κλιμάκωση, καθώς οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων στο Ιράκ. Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν νέο άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ η ένταση επεκτείνεται στα δύο κρίσιμα περάσματα για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, το Στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα.

Κοινά αμερικανοσαουδαραβικά πλήγματα στο Ιράκ

«Αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές επιμελητειακές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο ανατολικό Ιράκ», ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM).

Η Ουάσιγκτον κάλεσε το Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό να «σταματήσουν τις επιθέσεις τους», εάν θέλουν «να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση των ΗΠΑ».

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της πολεμικής αεροπορίας του βασιλείου στους βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με το Ριάντ, στόχος ήταν παραστρατιωτικές ομάδες που συνδέονται με το Ιράν και κατηγορούνται για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين (١٣ صفر ١٤٤٨هـ) والثلاثاء ( ١٤ صفر ١٤٤٨هـ) الموافقين ( ٢٧- ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م) من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت… pic.twitter.com/0Pei5KwSkQ — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 29, 2026

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των αμερικανικών και των σαουδαραβικών ενόπλων δυνάμεων στο Ιράκ προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσαν οι Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης»), συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων πλέον τυπικά ενταγμένης στον ιρακινό στρατό.

«Το πρωί, επίσημα αρχηγεία των Χασντ ας Σάαμπι σε διάφορες περιοχές του Ιράκ έγιναν στόχος ύπουλων τρομοκρατικών επιθέσεων που εξαπολύθηκαν από τις αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις (…) Οι επιθέσεις είχαν αποτέλεσμα το μαρτύριο μελών του προσωπικού και τραυματισμούς άλλων και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε κτίρια και αγαθά», ανέφερε η συμμαχία αυτή, που επίσημα έχει ενταχτεί στις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις αλλά ορισμένες συνιστώσες της συνεχίζουν να ενεργούν αυτόνομα.

Η Σαουδική Αραβία είχε καταγγείλει παρόμοιες επιθέσεις και τη Δευτέρα, ζητώντας από τη Βαγδάτη να αποτρέψει τη χρήση του ιρακινού εδάφους για επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών.

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας. Ωστόσο, η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ομπρέλα φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Αναχαιτίστηκαν ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι

Λίγες ώρες νωρίτερα, η CENTCOM είχε ανακοινώσει ότι αναχαιτίστηκαν «επιτυχώς» βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Κατά την αμερικανική διοίκηση, επρόκειτο για «απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή». Δεν γνωστοποιήθηκε επισήμως σε ποιες εγκαταστάσεις κατευθύνονταν οι πύραυλοι.

Η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε άμεσα ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων.

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές. Περίπου στις 04:55, ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματευόταν στα 83 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4,72%.

Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, το οποίο αποτελεί διεθνή τιμή αναφοράς, ενισχυόταν κατά 4,70%, στα 88,04 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος αποδίδεται στους φόβους για διεύρυνση του πολέμου και για περαιτέρω προβλήματα στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου, ιδιαίτερα μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Δείτε τη διακύμανση των τιμών

τιμή πετρελαίου Brendt τώρα

τιμή αργού πετρελαίου WTI: (crude oil) τώρα

τιμή φυσικού αερίου τώρα

Χρηματιστήρια τώρα

Tιμή Διυλιστηρίου σήμερα (μέσος όρος χωρίς ΦΠΑ)

(μέσος όρος χωρίς ΦΠΑ) Τιμές καυσίμων σε όλη την Ελλάδα ανά περιοχή

Οι Φρουροί της Επανάστασης για τα τρία δεξαμενόπλοια

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα τα οποία επιχειρούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Κατά την ιρανική εκδοχή, τα τρία πλοία αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών και συνέχισαν την πορεία τους, προτού αναγκαστούν να σταματήσουν όταν δέχθηκαν πλήγματα.

Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν ότι στοχοποίησαν με βαλλιστικούς πυραύλους σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα, κατηγορώντας το ότι παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν ανακοινώσει εναντίον του βασιλείου.

Το μέτωπο ανάμεσα στους προσκείμενους στο Ιράν Χούθι και τη Σαουδική Αραβία είχε παραμείνει σχετικά ήρεμο από το 2022. Η αναζωπύρωσή του διευρύνει περαιτέρω τη σύγκρουση, καθώς το Ριάντ αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η πρώτη διά ζώσης συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συζήτηση την «καλύτερη» που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο βρέθηκε ο «κοινός στόχος» να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών. Οι δύο ηγέτες δεν έκαναν κοινές δηλώσεις μετά την ολοκλήρωσή της.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μία πολιτικά ευαίσθητη περίοδο, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προετοιμάζεται για τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Πηγές: Reuters, Associated Press