ΝΔ: Βίντεο για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015 – «Το όχι που έγινε ναι»

Βίντεο για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 ανήρτησε η Νέα Δημοκρατία.

Στο βίντεο παρατίθενται οι βασικοί σταθμοί της περιόδου, από την προκήρυξη του δημοψηφίσματος στις 27 Ιουνίου και την έγκρισή του από τη Βουλή στις 28 Ιουνίου, έως την επιβολή των capital controls και τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στις 5 Ιουλίου.

«Το όχι που έγινε ναι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βίντεο της ΝΔ, στο οποίο προβάλλονται πρωτοσέλιδα της εποχής, στιγμιότυπα, δηλώσεις, συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις.

«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», υπογραμμίζεται στο ίδιο βίντεο.