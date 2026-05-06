ΝΔ: Το πρωί της Πέμπτης συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Με την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να δώσει το στίγμα μιας «θεσμικής επανεκκίνησης» και παράλληλα να μετατοπίσει την πολιτική ατζέντα, ενόψει του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο οι αλλαγές στο Σύνταγμα όσο και η προεκλογική στρατηγική του κόμματος.

Ποιοι θα μιλήσουν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον να πάρουν τον λόγο έχουν εκφράσει αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους οι πρώην υπουργοί Μάκης Βορίδης και Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθώς και οι βουλευτές Ζέττα Μακρή, Μαρία Συρεγγέλα, Βασίλης Γιόγιακας, Περικλής Μαντάς, Γιώργος Βλάχος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν αποκλείεται, επίσης, να τοποθετηθεί και ο Βασίλης Οικονόμου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι παρεμβάσεις αναμένεται να κάνουν ακόμη ο πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης, καθώς και οι πρώην υφυπουργοί Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Χρήστος Μπουκώρος. Τα συγκεκριμένα στελέχη συγκαταλέγονται στους 13 βουλευτές της ΝΔ για τους οποίους έχει αποφασιστεί άρση ασυλίας, εξαιτίας της εμπλοκής των ονομάτων τους στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι παρεμβάσεις των βουλευτών εκτιμάται ότι θα επικεντρωθούν στην ανάγκη ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας του πολιτεύματος και, κατ’ επέκταση, στην αναβάθμιση του ρόλου των βουλευτών. Παράλληλα, αναμένεται να διατυπωθούν επικρίσεις για την αυξημένη παρουσία εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στην κυβέρνηση. Επιπλέον, αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της περιορισμένης δημόσιας υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου από κορυφαία στελέχη, με αιχμές προς υπουργούς και προβεβλημένους βουλευτές.

Συζήτηση για το εκλογικό σύστημα

Κατά τη διάρκεια της αυριανής συνεδρίασης αναμένεται να τεθούν επί τάπητος και οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει γύρω από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τροποποιήσεις στο εκλογικό σύστημα, οι οποίες προβλέπεται να εφαρμοστούν μετά το 2030. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν ζητήματα όπως το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και του υπουργού, τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του σταυρού προτίμησης, καθώς και πιθανές παρεμβάσεις στη διαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών της χώρας.

Το συγκεκριμένο θέμα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και διάλογο στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με αρκετούς βουλευτές να αναμένεται να εστιάσουν στις εισηγήσεις του Μεγάρου Μαξίμου για τον εκλογικό νόμο, την εκπροσώπηση των πολιτών και τη θέση του βουλευτή στο πολιτικό σύστημα.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η αυριανή συνεδρίαση μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της εσωτερικής έντασης, χωρίς όμως να θεωρούν ότι θα πραγματοποιηθεί σε ήρεμο κλίμα. Αυτή την εικόνα μεταφέρουν από τις επαφές τους με τους βουλευτές της ΝΔ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμος Χαρακόπουλος. Τα συγκεκριμένα στελέχη βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τα μέλη της ΚΟ, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τις λεπτές ισορροπίες στο εσωτερικό της παράταξης.