ΝΔ στην Κεντρική Μακεδονία: Περιοδείες για υπουργούς, θρανία για στελέχη

Αύριο το απόγευμα συνεδριάζει στην Πειραιώς η νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ που προέκυψε απο το πρόσφατο συνέδριο για να εκλέξει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, μετά την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει εκ νέου μήνυμα ενεργοποίησης και εξωστρέφειας των κομματικών στελεχών ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνουν και κάποιες αλλαγές στις θέσεις των θεματικών γραμματέων της ΝΔ.

Η ΝΔ πάντως κινείται ήδη προεκλογικά και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι υπουργοί της περιοδεύουν ανά τη χώρα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα περιοδειών με κλιμάκια υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων και βουλευτών ξεκίνησε απο χθες Δευτέρα στην Κεντρική Μακεδονία.

Χθες στις Σέρρες βρέθηκαν οι υφυπουργοί Κώστας Κατσαφάδος και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, σήμερα στην Πιερία περιοδεύει ο Άδωνις Γεωργιάδης και στην Ημαθία θα βρεθούν οι Μαργαρίτης Σχοινάς και Νίκος Ταχιάος, αύριο στο Κιλκίς θα περιοδεύει ο Κωστής Χατζηδάκης και στην Πέλλα οι Δόμνα Μιχαηλίδου και Κώστας Γκιουλέκας

Την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη οι Χρήστος Δήμας και Στέφανος Γκίκας έχουν πρόγραμμα επισκέψεων σε αυτοδιοικητικούς και φορείς και την περιφέρεια του νομού θα επισκεφθεί ο Μάκης Βορίδης.

Ακολούθως Δήμας και Βορίδης θα μιλήσουν στην “Πολιτική Ακαδημία” της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση που αφορά την ενημέρωση των στελεχών από την Βόρεια Ελλάδα. Η πρωτοβουλία ξεκινάει απο τη Θεσσαλονίκη και θα συνεχιστεί σε πολλές πόλεις της χώρας με επόμενους σταθμούς τα Γιάννενα, τη Λάρισα και το Αγρίνιο.

Σε αυτήν αναμένεται να κάνει και την πρώτη του εμφάνιση ως νέος γραμματέας και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενώ “σταθεροί” εισηγητές σε αυτές τις πρωτοβουλίες της ΝΔ θα είναι ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής και ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός.

Ενδιαφέρον έχει και η εκδήλωση που διοργανώνει το Σάββατο (20:00, πλατεία Ν. Τρίγλιας) η ΔΕΕΠ Χαλκιδικής όπου οι Κωστής Χατζηδάκης και Μαργαρίτης Σχοινάς θα απαντήσουν σε ερωτήσεις πολιτών.