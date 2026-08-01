ΝΔ: Μπαράζ περιοδειών στη Βόρεια Ελλάδα

Του Βαγγέλη Πλάκα

Την προηγούμενη εβδομάδα ευρύ κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο απο επτά υπουργούς και με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, “σάρωσε” τη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις και συναντήσεις και στους τέσσερις νομούς. Το κυβερνών κόμμα, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τη συσπείρωση και να αντιμετωπίσει τις προς τα δεξιά διαρροές έχει καταρτίσει έναν ειδικό σχεδιασμό για τη Βόρεια Ελλάδα με στόχο την επανεπροσέγγιση με τη βάση και τα κοινά που της έδωσαν το 2019 και το 2023 την αυτοδυναμία με ποσοστά 40%. Ανάλογο “σάρωμα” θα γίνει και στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη με εκδηλώσεις και περιοδείες, την εβδομα πριν τη ΔΕΘ.

Περιοδείες με έμφαση στην προβολή του κυβερνητικού έργου θα συνεχίσει και ο πρωθυπουργός ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε Λέρο και Αγαθονήσι. Σε αυτές θέτει το διακύβευμα των επόμενων εκλογών και “θυμίζει” και τα κυβερνητικά πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού. “Σταθερότητα”, “ασφάλεια”, “ανάπτυξη” θα είναι μηνύματα που θα στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς το εκλογικό σώμα επισημαίνοντας την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών, βάζοντας στην ατζέντα και το θέμα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027. “Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας όχι για αυτά που κάναμε -αυτά είναι το εχέγγυο της αξιοπιστίας μας ώστε όταν προδιαγράψουμε τον αναπτυξιακό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 πάλι θα μπορείτε να μας εμπιστευτείτε γιατί θα θυμηθείτε ότι αυτά τα οποία σας είπαμε τα έχουμε κάνει”, είπε απευθυνόμενος σε πολίτες των Δωδεκανήσων και πρόσθεσε “Το επόμενο διάστημα και μέσα στο 2027 θα γίνει η επόμενη μεγάλη διαπραγμάτευση για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό και 1η Ιουλίου 2027 η Ελλάδα την προεδρία της ευρωπαϊκής ένωσης – ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της ευρωπαϊκής ένωσης όταν θα παρθούν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον της Ελλάδας -εμείς έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος και τη δυνατότητα να διαπραγματεύτουμε για την πατρίδα”.

Σχόλιο: Τα γεγονότα

Ο βρετανός πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν, όταν ρωτήθηκε τι φοβάται στην πολιτική περισσότερο, απάντησε: “τα γεγονότα, αγαπητέ μου, τα γεγονότα”. Θυμήθηκα τη φράση του με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές και την απώλεια τριών πυροσβεστών. Το πως θα εξελιχθούν οι δασικές πυρκαγιές, οι υπο δικαστική διερεύνηση υποθέσεων, ο αντίκτυπος των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και φυσικά η ακρίβεια αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για το πως θα μπει η κυβέρνηση στην τελευταία προ των εκλογών σαιζόν.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 1-8-2026)