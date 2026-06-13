ΝΔ: Με στόχο τους αποστασιοποιημένους 

Του Βαγγέλη Πλάκα

Στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Pulse για τον ΣΚΑΪ, η “γκρίζα ζώνη”, δηλαδή οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι και όσοι δηλώνουν ότι θα απέχουν ή θα ρίξουν στην κάλπη λευκό ή άκυρο ψηφοδέλτιο ανέρχεται σε 13.5%, 12% και 1.5% αντίστοιχα.

Ένας στους τρεις αυτής της κατηγορίας στις προηγούμενες εκλογές είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ποσοστό της τάξης του 4.5%.

Αυτό είναι ένα εκλογικό κοινό που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, όσοι την είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές και σήμερα, για μια σειρά λόγων, είναι αποστασιοποιημένοι απο το κυβερνών κόμμα. Άλλωστε, όπως

εξηγούσαν κυβερνητικά στελέχη, για τους στόχους του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής είναι η επαναπροσέγγιση με στελέχη που είναι συναισθηματικά κοντά στη ΝΔ αλλά έχουν απομακρυνθεί από τη συμμετοχή. “Το κρίσιμο ερώτημα

δεν είναι μόνο η οργανωτική ετοιμότητα ενόψει εκλογών. Είναι αν η ΝΔ μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις”, αναφέρουν

χαρακτηριστικά.

Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που εκλέχθηκε και τυπικά την Τετάρτη γραμματέας, έγινε και υπό αυτήν την οπτική καθώς απο το περιβάλλον του πρωθυπουργού αναφέρουν πως ο Κυρανάκης μπορεί να απευθύνεται σε αυτά τα κοινά.

Στην αποσυσπείρωση της βάσης της Νέας Δημοκρατίας ασφαλώς απο τους βασικούς παράγοντες είναι και το διαζύγιο με τον Αντώνη Σαμαρά, που ετοιμάζεται να ιδρύσει νέο κόμμα, καθώς και οι κακές σχέσεις μεταξύ ηγεσίας και Κώστα Καραμανλή.

«Κάποιοι διεκδικούν μονοπωλιακά να εκφράσουν την ψυχή της παράταξης», είναι το σχόλιο που κάνουν από την κυβέρνηση για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά στον οποίο «χρεώνουν» ότι με τις πολιτικές του κινήσεις μετατρέπει μια προσωπικής

ατζέντα, πικρίας ή παραπόνων που δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Σαφώς ηπιότεροι είναι οι τόνοι προς τον Κώστα Καραμανλή, για τον οποίο σημειώνουν πως είναι βαθύτατα παραταξιακός, σέβεται και αγαπάει τους ανθρώπους της και βάζει πάνω απ’ όλα την πατρίδα κάτι που είναι κοινό με τον σημερινό πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα, υπάρχουν φωνές που καλούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει μια υπερβατική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα στις σχέσεις του με τον πρώην

πρωθυπουργό.

Ασχέτως του αν και με ποιο τρόπο γίνει αυτό θα πυκνώνουν οι αναφορές του πρωθυπουργού στον Κωνσταντίνο Καραμανλή στο σκεπτικό που υποστηρίζουν στο κυβερνητικό και κομματικό επιτελείο πως η κυβέρνηση λειτουργεί στο πλαίσιο που

είχε θέσει ο ιδρυτής της ΝΔ και πως η αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί την πιο συνεπή πολιτική στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος που έχει υπάρξει.

Εκλογές το 2027 αλλά προεκλογική κινητικότητα

Σε ότι αφορά το χρόνο των εκλογών, παρά το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του την Τετάρτη στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ κάλεσε τον νέο γραμματέα του κόμματος να «πατήσει γκάζι για τη νίκη, στο κυβερνητικό

στρατόπεδο επιμένουν πως θα γίνουν το 2027. Ωστόσο θα υπάρξει επιτάχυνση των κομματικών περιοδειών και άλλων εκδηλώσεων, όπως έγινε στην Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, την προηγούμενη εβδομάδα καθώς και ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της ΠΕ σημείωσε πως «είμαστε στην τελική ευθεία και κάθε μέτρα μετράει» ζητώντας από τον κ. Κυρανάκη συνοχή και διεύρυνση. Σήμερα ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί, στο πλαίσιο αυτό, τη Ρόδο.

Για να αποφύγουν δε τη χαλαρή ψήφο με δεδομένο ότι συζητείται έντονα το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών καθώς και η αυτοδυναμία φαντάζει δύσκολη όπως και οι συνεργασίες, το μήνυμα που στέλνουν είναι ότι η κάλπη είναι μια, μια θα είναι η εκλογική Κυριακή.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 13-6-2026)