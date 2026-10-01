ΝΔ: Γιορτάζει τα 52α γενέθλιά της, τη Δευτέρα 5/10, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ

Μία διαφορετική γιορτή με διαδραστικά και βιωματικά events διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία για τα 52α γενέθλιά της, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 18:00 στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού στην Αθήνα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

«Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών, που συμπίπτουν άλλωστε και με τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Έτσι, σε όλον τον χώρο θα υπάρχουν οθόνεςν στις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες και άλλες σημαντικές στιγμές της Παράταξης.

Σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίας με τη διαδρομή του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι, πέραν των ιστορικών φωτογραφιών, θα εκτεθούν και φωτογραφίες που προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία μελών του κόμματος.

Η γιορτή θα περιλαμβάνει και διαδραστικά events. Ξεχωρίζουν οθόνες με κουίζ “Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ”;, τύπου multiple choice, με ερωτήσεις που προέρχονται από σημαντικά κομματικά και ιστορικά γεγονότα από το 1974 έως και σήμερα, αλλά και παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες», σημειώνεται στην ανακοίονωση και προστίθεται:

«Επίσης, κάθε παρευρισκόμενος θα μπορεί μέσω της τεχνολογίας, σε ειδικά διαμορφωμένο booth, να μεταφερθεί σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα υπάρχει και 360 photo booth όπου όλοι θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τα σήματα και τα εμβλήματα του κόμματος.

Σε κεντρικό σημείο στον χώρο της εκδήλωσης, θα δεσπόζει ένας τοίχος που θα γράφει “Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…”, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράψουν τη δική τους απάντηση και ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι σκοπός του «φρέσκου και πρωτότυπου φετινού εορτασμού», είναι να συνδυαστεί η αναδρομή στην ιστορία της Παράταξης με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων, δημιουργώντας μία βιωματική εμπειρία που για πρώτη φορά διοργανώνεται από πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την ομιλία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.