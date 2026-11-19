Τις πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος στελεχών της καταδικάζει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν πρόκειται να εκφοβίσουν τα μέλη της, αλλά αντίθετα ενισχύουν τη συσπείρωση του κόμματος.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της ΝΔ αναφέρεται στις επιθέσεις στην οικία του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Μανόλη Ρενιέρη, και στο δικηγορικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή Αργολίδας, Ζώη Σταυρόπουλου, οι οποίες ακολούθησαν την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτή Α΄ Αθηνών, Θάνου Πλεύρη.

«Οι πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις […] πετυχαίνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι», επισημαίνει η Νέα Δημοκρατία.

Όπως υπογραμμίζει, οι επιθέσεις αυτές «μας συσπειρώνουν απέναντι σε εκείνους που πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας».

Παράλληλα, το κυβερνών κόμμα καταγγέλλει ότι οι δράστες δεν δίστασαν να στοχοποιήσουν την κατοικία ενός φοιτητή και το γραφείο ενός νέου δικηγόρου λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

«Δεν τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η Νέα Δημοκρατία διαμηνύει ότι στέκεται στο πλευρό των στελεχών και των μελών της σε ολόκληρη τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές και οι αξίες που υπηρετεί είναι «πολύ ισχυρότερες από τα γκαζάκια των δήθεν επαναστατών».

Τέλος, εκφράζει την εμπιστοσύνη της στην Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η Ελληνική Αστυνομία θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Οι πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις στην οικία του Γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μανόλη Ρενιέρη και στο δικηγορικό γραφείο του υποψήφιου Βουλευτή Αργολίδας Ζώη Σταυρόπουλου που ακολούθησαν εκείνη στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, πετυχαίνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι.

Μας συσπειρώνουν απέναντι σε εκείνους που πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι σε εκείνους που είναι τόσο ξεδιάντροποι ώστε να μη διστάσουν να επιτεθούν στο σπίτι ενός φοιτητή και στο γραφείο ενός νέου δικηγόρου, «καταδικάζοντάς» τους για τις ιδέες τους.

Δεν τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε.

Στεκόμαστε δίπλα στα στελέχη και τα μέλη μας σε όλη τη χώρα, που γνωρίζουν καλά ότι οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τα γκαζάκια των δήθεν επαναστατών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η Ελληνική Αστυνομία θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη».

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο γραφείο του Ζώη Σταυρόπουλου

Την έντονη καταδίκη του για την έκρηξη μηχανισμού στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του αντιπροέδρου του, Ζώη Σταυρόπουλου, εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), κάνοντας λόγο για «θρασύδειλη τρομοκρατική επίθεση» και δηλώνοντας τον αποτροπιασμό του για το περιστατικό.

Ειδικότερα, την 11η Νοεμβρίου 2026 στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του αντιπροέδρου του ΔΣΑ και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ στην Αργολίδα, εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε η ομάδα «Πυρήνες Άμεσης Δράσης».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΔΣΑ αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την κατηγορηματική καταδίκη και τον αποτροπιασμό του για την θρασύδειλη τρομοκρατική επίθεση με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη στις 11 Νοεμβρίου 2026 στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ζώη Σταυρόπουλου. Ενός συναδέλφου που έχει τιμήσει και εξακολουθεί να τιμά τα έδρανα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και που μόχθησε και μοχθεί για την δικηγορία και την Δικαιοσύνη.

Τέτοιες συμπεριφορές βρίσκουν απέναντι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου και ολόκληρο το δικηγορικό σώμα, για το οποίο η ελευθερία της έκφρασης και της πολιτικής δράσης είναι ιερά και απαραβίαστα. Η βία κάθε είδους δεν μπορεί να έχει θέση στην κοινωνία μας και όποιος δεν το έχει αντιληφθεί θα συναντά την αντίσταση του δικηγορικού σώματος και των Δικηγορικών Συλλόγων που πέραν των άλλων μάχονται για την ελευθερία και την δημοκρατία.

Η δημοκρατία δεν φιμώνεται, ούτε τρομοκρατείται».

Η ανάρτηση του Ζ. Σταυρόπουλου για την έκρηξη στο γραφείο του

Στην εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο δικηγορικό του γραφείο, με την τοποθέτηση και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ζώης Σταυρόπουλος, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια με στόχο τον εκφοβισμό του.

Όπως υποστήριξε, η επίθεση συνδέεται με την υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές, ενώ ανέφερε ότι η ομάδα που πραγματοποίησε την ενέργεια ανέλαβε σήμερα την ευθύνη.

«Η εμπρηστική επίθεση στο γραφείο μου με την τοποθέτηση και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και η ανάληψη σχετικής ευθύνης σήμερα από την τρομοκρατική ομάδα που το έκανε επειδή στις επερχόμενες εκλογές θα είμαι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια εγκληματική ενέργεια, που στόχο έχει να με τρομοκρατήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σταυρόπουλος τόνισε ότι η πορεία του καθοδηγείται από τις αξίες της προσφοράς και της δημιουργίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε απόπειρες εκφοβισμού.

«Η αφετηρία μου σε κάθετι που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου είχε, έχει και θα έχει πάντα μέσα της το καλό. Όσο και για κάποιους να είναι ξένο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που γεμίζουμε μέσα από την ανταπόδοση, μέσα από την προσφορά, μέσα από τη δημιουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχουμε και εμείς που έχουμε πραγματικά ιδανικά και αξίες που κατευθύνουν τη ζωή μας, που από τα φοιτητικά μας χρόνια σταθήκαμε απέναντι σε κάθε μορφή φίμωσης της ελευθερίας, που δεν φοβόμαστε και που θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο και την Πατρίδα μας», σημείωσε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, έστειλε μήνυμα υπεράσπισης της δημοκρατίας, δηλώνοντας:

«Η Δημοκρατία αγαπητοί μου δεν τρομοκρατείται, δεν φοβάται τίποτα και στο τέλος πάντα κερδίζει».