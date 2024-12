ΝΔ: Εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας ο Δ. Τσιόδρας

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας ορίζεται εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Τσιόδρας

O Δημήτρης Τσιόδρας γεννήθηκε στο Μάναρη Αρκαδίας, το 1959. Τελείωσε το Α΄ Λύκειο Τρίπολης, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακά (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις στο Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, στις ΗΠΑ.

Παρακολούθησε μεταπτυχιακό course με θέμα «Sociology of Mass Media and Popular Culture» στο Πανεπιστήμιο Columbia. Εργάστηκε επί 27 χρόνια ως δημοσιογράφος στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας και ασχολείται συστηματικά με ζητήματα πολιτικής, διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Με την ιδιότητα του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει παρακολουθήσει από κοντά τις διεργασίες στην Ε.Ε., ενώ ως δημοσιογράφος έχει κάνει συνεντεύξεις με σημαντικούς Ευρωπαίους παράγοντες. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ΜΜΕ, όπως Le Monde Diplomatique, Courrier International, International Relations.

Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων για την Ευρώπη. Το τελευταίο του, που κυκλοφόρησε το 2024 με τίτλο “Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Οι περιπέτειες ενός οράματος”, καταγράφει τους σημαντικότερους σταθμούς αλλά και τους εθνικούς ανταγωνισμούς στην πορεία εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση των «27».