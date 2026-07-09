Ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό γυναίκα στον Ποταμό Επανομής

Μία γυναίκα ανασύρθηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις της. Η επέμβαση των ναυαγοσωστών ήταν άμεση και εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Θερμά συγχαρητήρια στους ναυαγοσώστες μας για τον επαγγελματισμό και την άρτια εκπαίδευσή τους.

Ο Δήμος Θερμαϊκού συνεχίζει να επενδύει στην ασφάλεια των λουομένων παρέχοντας ναυαγοσωστική κάλυψη στις οργανωμένες παραλίες μας ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να απολαμβάνουν τη θάλασσα με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο δήμαρχος Θερμαϊκού Τζέκος Θεόδωρος θα επισκεφθεί την περιοχή για να συγχαρεί από κοντά τους ναυαγοσώστες μας.