Ναυάγιο καταμαράν με 270 επιβαίνοντες ανοικτά της Κερύνειας

Επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με περίπου 270 άτομα επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη τέσσερα μίλια ανοικτά της Κερύνειας στην κατεχόμενη Κύπρο.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνεια στο λιμάνι Τάσουτζου (Σελεύκεια) της Μερσίναw στη νότια Τουρκία.

Στε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επί τόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, ελικόπτερο και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή που δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών.

Τα τουρκικυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στο λιμάνι της Κερύνειας στήνεται υπαίθριο νοσοκομείο.

KURTARILAN BİR GRUP YOLCUNUN SAHİLE GETİRİLİŞ ANI

Girne Limanı’ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra 2-3 km açıkta alabora olan 250’den fazla kişinin bulunduğu Filo Jet’e ait Express Yolcu Gemisi’ndeki yolculardan bir kısmı daha ticari bir gemi ile sahile getiriliyor.

Video:… pic.twitter.com/349rUqAGFA

— Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 30, 2026