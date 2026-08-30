ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναυάγιο καταμαράν με 270 επιβαίνοντες ανοικτά της Κερύνειας

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με περίπου 270 άτομα επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη τέσσερα μίλια ανοικτά της Κερύνειας στην κατεχόμενη Κύπρο.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνεια στο λιμάνι Τάσουτζου (Σελεύκεια) της Μερσίναw στη νότια Τουρκία.

Στε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επί τόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, ελικόπτερο και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή που δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών.

Τα τουρκικυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στο λιμάνι της Κερύνειας στήνεται υπαίθριο νοσοκομείο.

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