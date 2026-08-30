Ναυάγιο καταμαράν με 270 επιβαίνοντες ανοικτά της Κερύνειας

Επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με περίπου 270 άτομα επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη τέσσερα μίλια ανοικτά της Κερύνειας στην κατεχόμενη Κύπρο.
Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνεια στο λιμάνι Τάσουτζου (Σελεύκεια) της Μερσίναw στη νότια Τουρκία.
Στε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επί τόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, ελικόπτερο και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή που δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών.
Τα τουρκικυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στο λιμάνι της Κερύνειας στήνεται υπαίθριο νοσοκομείο.
KURTARILAN BİR GRUP YOLCUNUN SAHİLE GETİRİLİŞ ANI
Girne Limanı’ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra 2-3 km açıkta alabora olan 250’den fazla kişinin bulunduğu Filo Jet’e ait Express Yolcu Gemisi’ndeki yolculardan bir kısmı daha ticari bir gemi ile sahile getiriliyor.
Video:… pic.twitter.com/349rUqAGFA
— Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 30, 2026
YOLCU GEMİSİ ALABORA OLDU
KKTC’de Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle Girne açıklarında alabora oldu. pic.twitter.com/mSX4Fu3mbl
— A Haber (@ahaber) August 30, 2026
#SONDAKİKA
BATAN GEMİDEN İLK GÖRÜNTÜ
KKTC’nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinden bir yolcunun çektiği görüntüler ortaya çıktı.
Geminin batışı sırasında yaşanan panik, görüntülere saniye saniye yansıdı. https://t.co/qKVEzBUG3tpic.twitter.com/bJeQeQiT0g
— Basın Gündemi (@Newsdiary0) August 30, 2026
#SONDAKİKA
KKTC’DE GEMİ FACİASI!
Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında seyir halindeki katamaran tipi yolcu gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.
Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk… pic.twitter.com/je5FmYCAuX
— Basın Gündemi (@Newsdiary0) August 30, 2026
Girne açıklarında batan yolcu gemisine ait görüntüler. Kurtarma çalışmaları sürüyor: pic.twitter.com/NZIrim7Y3q
— HABER.COM (@habercomsosyal) August 30, 2026
Girne açıklarında batan gemiye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. https://t.co/NGlMfXJmr2pic.twitter.com/ZSqi4O78Nd
— TRHaber (@trhaber_com) August 30, 2026