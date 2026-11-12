ΝΑΤΟ: Κοινή αμυντική συμφωνία σχεδιάζουν οι πέντε σκανδιναβικές χώρες – Στο επίκεντρο η ρωσική απειλή

Οι υπουργοί Άμυνας της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Δανίας, της Φινλανδίας και της Ισλανδίας ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι θα εργαστούν για την κατάρτιση κοινής αμυντικής συμφωνίας, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας τους και της δυνατότητας του ΝΑΤΟ να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει απειλές.

Οι πέντε χώρες ανήκουν πλέον στη Συμμαχία, μετά την ένταξη της Φινλανδίας το 2023 και της Σουηδίας το 2024. Έκτοτε έχουν εντείνει τη συνεργασία τους, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και δοκιμές πολιτικής ετοιμότητας.

«Η συμφωνία θα επιτρέψει στενότερη συνεργασία και θα ενισχύσει την αποτροπή και την άμυνα στην περιοχή μας και πέρα από αυτήν», δήλωσε στο Όσλο ο Νορβηγός υπουργός Άμυνας Τόρε Σάντβικ, παρουσία των ομολόγων του.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η εναρμόνιση νόμων και κανονισμών, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού από τη μία χώρα στην άλλη.

«Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ πρέπει να μπορούν να μετακινούνται εύκολα μεταξύ χωρών, οι προμήθειες να φθάνουν εκεί όπου χρειάζονται και οι στρατιωτικές μονάδες να επιχειρούν ως μία δύναμη», υπογράμμισε ο Σάντβικ.

Η πρωτοβουλία αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία στην περιοχή μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, αλλά και την αβεβαιότητα για τον ρόλο των ΗΠΑ ως βασικού εγγυητή της ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Γέπε Μπρους δήλωσε στο Reuters ότι η ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας δημιουργεί νέες δυνατότητες για κοινές ασκήσεις, μετακινήσεις στρατευμάτων και ενοποιημένα συστήματα διοίκησης.

Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες τους και συγκαταλέγονται στις υψηλότερες του ΝΑΤΟ κατά κεφαλήν. Η Νορβηγία και η Φινλανδία συνορεύουν με τη Ρωσία, ενώ όλες υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Περιστατικά με drones και δολιοφθορές σε καλώδια και αγωγούς έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες ασφαλείας. Η Μόσχα αρνείται ότι απειλεί τους βόρειους γείτονές της, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές κατηγορίες κινδυνολογία.