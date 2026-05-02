ΝΑΤΟ: Η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην άμυνα

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X ότι η συμμαχία βρίσκεται σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες της απόφασης για την απόσυρση δυνάμεων από τη Γερμανία. «Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες της απόφασής τους σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άλισον Χαρτ, εκπρόσωπος της Συμμαχίας μέσω του X.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι η απόφαση της Ουάσινγκτον να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία «αναδεικνύει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια — έναν τομέα στον οποίο ήδη παρατηρούμε πρόοδο, δεδομένου ότι οι Σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύσουν το 5% του ΑΕΠ κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη πέρυσι».

«Παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να εξασφαλίζουμε την αποτρεπτική μας δύναμη και την άμυνά μας, καθώς συνεχίζεται αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ», κατέληξε η Χαρτ στην ανάρτησή της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της εκπροσώπου του ΝΑΤΟ:

«Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες της απόφασής τους σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία. Αυτή η απόφαση αναδεικνύει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια – τομέα στον οποίο ήδη παρατηρούμε πρόοδο, δεδομένου ότι οι Σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύσουν το 5% του ΑΕΠ κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη πέρυσι. Παραμένουμε βέβαιοι όσον αφορά την ικανότητά μας να εξασφαλίσουμε την αποτροπή και την άμυνά μας, καθώς συνεχίζεται αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ».