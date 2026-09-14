ΝΑΤΟ για τη ρωσική επίθεση σε τρένο στην Ουκρανία: «Δείχνει πόσο απελπισμένος είναι ο Πούτιν»

Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απεγνωσμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν , δήλωσε τη Δευτέρα (14/9) ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον τρομερό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Ρούτε.

Το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είναι μια υπολογισμένη κλιμάκωση από τον Πούτιν για να δημιουργήσει φόβο στην Ευρώπη, δήλωσε με τη σειρά του ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

«Είναι ακόμα πιο σημαντικό να παραμείνουμε λογικοί, να μην επιτρέψουμε να μας προκαλέσουν, αλλά παράλληλα να μην αφήσουμε καμία αμφιβολία ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και ότι δεν θα υποχωρήσουμε εάν η κατάσταση κλιμακωθεί», δήλωσε ο Πιστόριους σε δημοσιογράφους στην πόλη Βόλγκαστ.. της βορειοανατολικής Γερμανίας.

«Αυτό που κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι επικίνδυνο. Το γνωρίζει αυτό και γι’ αυτό το λόγο το κάνει», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ καταδικάζει «απερίφραστα» τα ρωσικά πλήγματα σε τρένο με προορισμό τη Βαρσοβία κοντά στα σύνορα της Πολωνίας και καταγγέλλει μια «μάταιη προσπάθεια» της Μόσχας να υπονομεύσει τη στήριξη των συμμάχων του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Αυτό δεν θα μας αποθαρρύνει» πρόσθεσε ο ίδιος. «Τα χθεσινά πλήγματα… μας θύμισαν με σκληρό τρόπο ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι μακριά».

«Θέλει να μας τρομάξει»

Νωρίτερα την άποψη ότι η επίθεση έχει στόχο να τρομάξει τις χώρες της Δύσης είχε η χθεσινή ρωσική επίθεση με drone που σημειώθηκε σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα Δευτέρα 14/9 η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας όπου παραβρίσκεται για σύνοδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής.

Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην ίδια σύνοδο κορυφής στη Φινλανδία, ο οποίος τόνισε ότι το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβίσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους.

Αφορμή για τη θύελλα αντιδράδεων αποτέλεσε η επίθεση από τη Μόσχα με drone σε τρένο κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία σε απόστασης αναπνοής από διπλωματική αμαξοστοιχία στην οποία επέβαιναν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην επιλεφαλής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους.