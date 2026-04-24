ΝΑΤΟ για Ισπανία: «Δεν υπάρχει διάταξη για την αποβολή μελών» – Απάντηση σε δημοσίευμα του Reuters

Το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για αναστολή ή αποβολή κρατών – μελών από τη στρατιωτική συμμαχία, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιδιώξουν την αναστολή της Ισπανίας λόγω της πολεμικής της στάσης απέναντι στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, το Reuters επικαλέστηκε Αμερικανό αξιωματούχο ο οποίος δήλωσε ότι ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου είχε προτείνει μέτρα για τις ΗΠΑ ώστε να τιμωρήσουν συμμάχους που, όπως πίστευαν, δεν υποστήριξαν την εκστρατεία τους.

Το email πρότεινε επίσης την αναθεώρηση της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την αξίωση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Φώκλαντ στον νότιο Ατλαντικό, τα οποία διεκδικεί επίσης η Αργεντινή.

Ωστόσο, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο BBC ότι η ιδρυτική συνθήκη του οργανισμού «δεν προβλέπει καμία διάταξη για αναστολή της ιδιότητας μέλους στο ΝΑΤΟ ή αποβολή».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απέρριψε επίσης την έκθεση. Το BBC επικοινώνησε με το Πεντάγωνο και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για σχόλια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την απροθυμία τους να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και την επακόλουθη απαγόρευση της ναυτιλίας μέσω της βασικής διαδρομής του Στενού του Ορμούζ.

Η Ισπανία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικών βάσεων στο έδαφός της για επιθέσεις στο Ιράν. Οι ΗΠΑ έχουν δύο στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία, τον Ναυτικό Σταθμό Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν εργαζόμαστε με βάση τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Εργαζόμαστε με επίσημα έγγραφα και επίσημες θέσεις που έχουν ληφθεί, σε αυτήν την περίπτωση, από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι η Ισπανία υποστηρίζει «την πλήρη συνεργασία με τους συμμάχους της, αλλά πάντα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου».

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, επέμεινε ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο ή ο τρέχων αποκλεισμός των λιμένων του Ιράν από τις ΗΠΑ δεν είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για να εξαπολύουν επιθέσεις σε ιρανικές θέσεις που στοχεύουν στο Στενό του Ορμούζ και αεροσκάφη της RAF έχουν συμμετάσχει σε αποστολές κατάρριψης ιρανικών drones.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλοι έχουν δηλώσει ότι θα ήταν πρόθυμοι να διατηρήσουν ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ μετά από μια διαρκή κατάπαυση του πυρός ή το τέλος του πολέμου.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι πάντα θεωρούσε το ΝΑΤΟ «μονόδρομο». «Θα τους προστατεύσουμε, αλλά δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς», έγραψε.

Το εσωτερικό email του Πενταγώνου ανέφερε ότι τα δικαιώματα πρόσβασης, βάσεων και υπερπτήσεων (ABO) ήταν «απλώς η απόλυτη βάση για το ΝΑΤΟ», δήλωσε στο Reuters ο ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ως πιθανά αντίποινα για αυτή την υποτιθέμενη έλλειψη συνεργασίας, το email πρότεινε την επανεκτίμηση της αμερικανικής διπλωματικής υποστήριξης προς τις μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις» όπως τα Νησιά Φώκλαντ, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Την Παρασκευή, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να παραμείνουν ενωμένοι μετά το υπόμνημα του Πενταγώνου, λέγοντας ότι η συμμαχία αποτελεί «πηγή δύναμης».

«Πρέπει να εργαστούμε για να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ… ο οποίος πρέπει σαφώς να συμπληρώνει τον αμερικανικό», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η συμμετοχή της Ισπανίας δεν αμφισβητείται.

«Η Ισπανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο αυτό θα έπρεπε να αλλάξει», δήλωσε ο εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.