ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικά προγράμματα 40 δισ. από τους Ευρωπαίους για να κατευνάσουν την οργή Τραμπ

Πάνω από 40 δισεκατομμύρια αναμένεται να δαπανήσουν οι χώρες του ΝΑΤΟ, τα επόμενα πέντε χρόνια για την άμυνα, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, με το μεγαλύτερο μέρος να επιβαρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σε μία προσπάθεια να κατευνάσουν τη δυσφορία Τραμπ απέναντι στα μέλη του ΝΑΤΟ που επέλεξαν να μην συνδράμουν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις στο Ιράν, η Συμμαχία είναι έτοιμη για ένα «γενναίο» πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποκαλύπτουν συμφωνίες όπλων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πρωτεύουσα της Τουρκίας σήμερα (7/7), πριν τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, με σκοπό να αποδείξουν ότι λαμβάνουν υπόψη τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να δαπανήσουν περισσότερα για την υπεράσπιση της Ευρώπης, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι σύμμαχοι και η αμυντική βιομηχανία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα παρουσιάσουν μεγάλα νέα έργα και θα υπογράψουν συμβόλαια αξίας κυριολεκτικά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για επενδύσεις που ενισχύουν την ασφάλειά μας, τις οικονομίες μας και δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας» δήλωσε κατά την έναρξη του Φόρουμ ο Ρούτε.

Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλαια για νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Ποιες χώρες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία – Η Ελλάδα ανάμεσά τους

Ο Ρούτε δήλωσε ότι στην πρωτοβουλία συμμετέχουν το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Τουρκία.

Το στίγμα των συμφωνιών που θα ακολουθήσουν έδωσε από τη Δευτέρα (6/7) κατά την προσέλευσή του στην Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει «εκπληκτικές» αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες.

«Δημιουργούμε μια συμμαχία που είναι βιώσιμη και οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι είναι μια δίκαιη συμφωνία», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, οι Ευρωπαίοι «πυλώνες» του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς δαπάνησαν το 2025 για την άμυνα 90 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι το 2024, φτάνοντας συνολικά τα 570 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για αύξηση περίπου 20% σε ένα μόλις έτος.

Στο επίκεντρο τα F-35

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ αναμένεται να πει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αφήσει την Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, ένα ζήτημα που αποτελεί ένα ευαίσθητο σημείο στις διμερείς σχέσεις.

Όπως αποκάλυψε το CNNi, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει το «σήμα» ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει στην Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο CNNi ανέφεραν πως ο Τραμπ σχεδιάζει να ανατρέψει την απαγόρευση που είχε θέσει σε ισχύ κατά την πρώτη του θητεία.

Μυστικές συμφωνίες

Οι λεπτομέρειες των συμφωνιών όπλων που θα ανακοινωθούν έχουν κρατηθεί μυστικές σε μια προσπάθεια του ΝΑΤΟ να κάνει μια δημοσιότητα ενόψει της συνόδου κορυφής.

Ωστόσο, η Ολλανδή υπουργός Άμυνας Ντίλαν Γεσιλγκόζ δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι η χώρα της θα ανακοινώσει συμφωνίες και σχέδια αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με το Βέλγιο για την αεράμυνα και τη Βρετανία για τα πολεμικά πλοία.

Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει επίσης να ανακοινώσει ότι θα αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο αεροσκαφών επιτήρησης AWACS αμερικανικής κατασκευής με μια σουηδική εναλλακτική λύση, το GlobalEye της Saab, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Ήδη ο Καναδάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα (6/7) ότι επέλεξε το γερμανικό TKMS για την κατασκευή έως και 12 υποβρυχίων για το ναυτικό του, προτιμώντας το από μια ανταγωνιστική προσφορά από τη Νότια Κορέα, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.