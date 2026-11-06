ΝΑΤΟ: Αεροπορικές περιπολίες μετά τις απειλές για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις

Το ΝΑΤΟ διέταξε αεροπορική περιπολία κοντά στα σύνορα Ουγγαρίας-Ρουμανίας λόγω πολλαπλών απειλών για βόμβες που επηρεάζουν ευρωπαϊκές πτήσεις και προκαλούν αναστάτωση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Άμυνας της Ουγγαρίας, Ρόμουλους Ρούζιν-Σέντι, ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ διέταξε αεροπορική περιπολία κοντά στα σύνορα Ουγγαρίας και Ρουμανίας.

Πρόκειται για την πρώτη αναφορά σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ στα περιστατικά που έχουν επηρεάσει δεκάδες πτήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σημειώνεται πως από την Τρίτη, δεκάδες αεροσκάφη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεχθεί απειλές για βόμβες, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν έκτακτοι έλεγχοι ασφαλείας, εκτροπές πτήσεων και απογειώσεις μαχητικών για τη συνοδεία επιβατικών αεροσκαφών.

Μόνο την Πέμπτη επηρεάστηκαν περισσότερες από 25 πτήσεις, ενώ την Παρασκευή καταγράφηκαν νέα περιστατικά, μεταξύ άλλων στην Πράγα, τη Γαλλία και τη Βουλγαρία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Νωρίτερα την Παρασκευή , ουγγρικά μαχητικά απογειώθηκαν τρεις φορές για να συνοδεύσουν επιβατικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της χώρας, έπειτα από απειλές για βόμβες.

Οι κινητοποιήσεις αφορούσαν την πτήση W64328 της Wizz Air από τις Βρυξέλλες προς τη Σόφια, καθώς και δύο πτήσεις από την Πράγα προς την Κύπρο και το Βουκουρέστι. Η τελευταία πραγματοποιούνταν από την αεροπορική εταιρεία TAROM.