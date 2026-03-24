NASA: Θα επενδύσει $20 δισ. στην κατασκευή μόνιμη βάση στη Σελήνη – Νέα αποστολή στον Άρη

ΗNASA προχωρά σε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ενίσχυση της ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα, ανακοινώνοντας επένδυση ύψους 20 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη μόνιμης βάσης στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το πρόγραμμα εκτείνεται σε ορίζοντα επτά ετών και εντάσσεται στη στρατηγική της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας να επιστρέψει όχι μόνο με επανδρωμένες αποστολές, αλλά και με δυνατότητα μακροχρόνιας διαβίωσης αστροναυτών στο σεληνιακό περιβάλλον.

Το βασικό πλαίσιο παρουσιάστηκε στην Ουάσινγκτον από τον διοικητή της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εταίρους του προγράμματος Artemis program και εκπροσώπους διεθνών κυβερνήσεων. Παράλληλα με τη Σελήνη, η υπηρεσία επιταχύνει και τα σχέδιά της για τον Άρη, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη ενός νέου διαστημοπλοίου που θα υποστηρίξει μελλοντικές αποστολές στον Κόκκινο Πλανήτη.

Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται με εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο θέτει ως στόχο την επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2028 και την έναρξη κατασκευής μόνιμου σταθμού έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, η αποστολή Artemis II αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο βήμα, καθώς θα στείλει τετραμελές πλήρωμα σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντική προσελήνωση.

Σημαντική αλλαγή στρατηγικής αφορά και το πρόγραμμα Gateway. Αντί για την ανάπτυξη διαστημικού σταθμού σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, η NASA εξετάζει πλέον την αξιοποίηση μέρους του εξοπλισμού για εγκαταστάσεις απευθείας στην επιφάνειά της, δίνοντας προτεραιότητα στη βιώσιμη και συνεχή ανθρώπινη παρουσία.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ανάπτυξη του νέου πυρηνοκίνητου διαστημοπλοίου Space Reactor-1 Freedom, το οποίο προορίζεται για αποστολές στον Άρη. Το σκάφος θα μπορεί να μεταφέρει και να αναπτύσσει ιπτάμενα οχήματα, παρόμοια με το Ingenuity helicopter, που έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στον πλανήτη.

Ωστόσο, το πρόγραμμα Artemis αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Το υψηλό κόστος – που εκτιμάται σε περίπου 93 δισ. δολάρια έως το 2025 – και οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη εξοπλισμού έχουν προκαλέσει έντονη κριτική.

Παράλληλα, οι συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες όπως η SpaceX και η Blue Origin, που έχουν αναλάβει την ανάπτυξη σεληνιακών σκαφών προσεδάφισης, συνοδεύονται από τεχνικές δυσκολίες και αβεβαιότητες ως προς τα χρονοδιαγράμματα.