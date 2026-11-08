NASA: Συμβάσεις έως 10 δισ. δολαρίων για τη μόνιμη βάση στη Σελήνη – Στη διεκδίκηση SpaceX και Blue Origin

Στην επόμενη φάση του σχεδιασμού της για τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη περνά η NASA, παρουσιάζοντας το νέο πλαίσιο συμβάσεων που θα επιτρέψει σε οκτώ ιδιωτικές αεροδιαστημικές εταιρείες να αναλάβουν αποστολές μεταφοράς εξοπλισμού και ανάπτυξης υποδομών.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα, και αφορά την επέκταση της συνεργασίας της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας με τον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Moon Base», το οποίο παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2026.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Προχωράμε στο χτίσιμο. Όταν οι αστροναύτες μας επιστρέψουν στη Σελήνη, στην επιφάνεια θα τους περιμένουν ήδη τα πρώτα στοιχεία της Βάσης».

Οι πρώτες αποστολές θα επικεντρωθούν στη μεταφορά επιστημονικών οργάνων, τεχνολογικού εξοπλισμού και απαραίτητων υποδομών στην περιοχή του νότιου πόλου της Σελήνης.

Η επίσημη έναρξη κατασκευής της μόνιμης βάσης τοποθετείται μετά το 2032, με τις εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται για τη φιλοξενία αστροναυτών επί μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέπουν στους αστροναύτες να ζουν και να εργάζονται στη σεληνιακή επιφάνεια, πραγματοποιώντας επιστημονικές έρευνες και δοκιμάζοντας νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθούν για την προετοιμασία μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών στον Άρη.

Συμβάσεις έως 15 δισ. δολαρίων – Οι οκτώ εταιρείες που επέλεξε η NASA

Το νέο δεκαετές πλαίσιο συμβάσεων φέρει την ονομασία «Commercial Lunar Payload Services 2» (CLPS 2) και προβλέπει συνολικό ανώτατο όριο χρηματοδότησης 10 δισ. δολαρίων έως το 2036.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα παράτασης του προγράμματος μέχρι το 2041, οπότε το ανώτατο ύψος των συμβάσεων θα μπορεί να αυξηθεί στα 15 δισ. δολάρια.

Μεταξύ των εταιρειών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση των νέων συμβολαίων βρίσκονται η SpaceX του Έλον Μασκ και η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται ακόμη έξι εταιρείες του αεροδιαστημικού τομέα:

Firefly Aerospace

Intuitive Machines

iSpace US

Lockheed Martin Space

Northrop Grumman Space Systems

Voyager Technologies

Οι οκτώ εταιρείες θα μπορούν να ανταγωνίζονται για την ανάληψη μελλοντικών αποστολών μεταφοράς φορτίων και εξοπλισμού στη Σελήνη.

Ταυτόχρονα, η NASA αποφάσισε να αυξήσει το χρηματοδοτικό όριο του υφιστάμενου προγράμματος CLPS 1.0 από 2,6 δισ. σε 4,2 δισ. δολάρια, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της πρώτης φάσης ανάπτυξης της βάσης.

Οι πρώτες αναθέσεις για τη σεληνιακή βάση

Παράλληλα με την παρουσίαση του CLPS 2, η NASA ανακοίνωσε συγκεκριμένες αναθέσεις έργων, επιδιώκοντας να επιταχύνει την προετοιμασία της σεληνιακής επιφάνειας πριν από την έναρξη των κύριων κατασκευαστικών εργασιών.

Πυρηνοκίνητο όχημα εξερεύνησης: Η Blue Origin εξασφάλισε σύμβαση ύψους 94 εκατ. δολαρίων, με πρόσθετη δυνατότητα χρηματοδότησης 140 εκατ. δολαρίων, για τη μεταφορά και προσσελήνωση του οχήματος PROMISE της NASA στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Η αποστολή προγραμματίζεται για τα τέλη του 2028, με τη χρήση της σεληνακάτου Mark 1.

Το PROMISE έχει κατασκευαστεί με εφεδρικά εξαρτήματα των οχημάτων Curiosity και Perseverance, τα οποία χρησιμοποιούνται στην εξερεύνηση του Άρη. Αποστολή του θα είναι ο εντοπισμός πάγου νερού και άλλων υπόγειων πόρων.

Δορυφορικές επικοινωνίες: Η SpaceX επιλέχθηκε για την εκτόξευση δορυφόρων επικοινωνίας στον χώρο μεταξύ Γης και Σελήνης, χρησιμοποιώντας το διαστημικό όχημα Starship. Η εκτόξευση προβλέπεται για το 2028.

Δοκιμές εκτόξευσης και μεταφοράς σε τροχιά: Περίπου 1,3 δισ. δολάρια διατίθενται για έξι επιμέρους έργα που ανατέθηκαν στις Blue Origin, Impulse Space και Arrow Science and Technology.

Ενεργειακές υποδομές και επικοινωνίες: Οι Honeybee Robotics, Redwire και Yank Technologies αναλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού για το σύστημα miniCAST, έναν μικρό πύργο που θα συνδυάζει δυνατότητες επικοινωνίας και παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

Πώς σχεδιάζεται η μόνιμη βάση στον νότιο πόλο της Σελήνης

Η περιοχή εγκατάστασης της μελλοντικής βάσης αναμένεται να βρίσκεται κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης, με πιθανή τοποθεσία την ευρύτερη περιοχή του κρατήρα Shackleton.

Η επιλογή συνδέεται με την παρουσία κρατήρων που παραμένουν διαρκώς στη σκιά και θεωρείται ότι περιέχουν αποθέματα πάγου νερού, ενός πόρου ιδιαίτερα σημαντικού για τη μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η βάση δεν θα αποτελείται από ένα μεμονωμένο κτίριο, αλλά από ένα εκτεταμένο σύστημα εγκαταστάσεων, το οποίο θα μπορεί να καλύπτει εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι επιμέρους οικιστικές μονάδες προβλέπεται να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, με κατασκευές πολλαπλών επιπέδων από μεταλλικά ή φουσκωτά υλικά.

Στο εσωτερικό τους θα υπάρχουν χώροι διαμονής, εργαστήρια γεωλογίας και βιολογίας, ιατρικές εγκαταστάσεις, χώροι υγιεινής και άσκησης, καθώς και αεροφράκτες που θα επιτρέπουν την ασφαλή είσοδο και έξοδο των αστροναυτών.

Η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με την τοποθέτηση μονάδων διαβίωσης, συστημάτων παραγωγής πυρηνικής και ηλιακής ενέργειας και αυτόνομων οχημάτων εξερεύνησης και μεταφοράς.

Παραγωγή νερού, οξυγόνου και καυσίμων από σεληνιακό πάγο

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Σελήνης, ώστε να περιοριστεί η ανάγκη συνεχούς μεταφοράς εφοδίων από τη Γη.

Οι χώροι διαβίωσης και οι ηλιακοί συλλέκτες σχεδιάζεται να εγκατασταθούν σε υπερυψωμένες περιοχές, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι σχεδόν συνεχής.

Παράλληλα, ειδικές εγκαταστάσεις θα αναλαμβάνουν την εξόρυξη πάγου νερού από τους μόνιμα σκιασμένους κρατήρες.

Ο πάγος θα μπορεί να υποβάλλεται σε επεξεργασία, ώστε να παράγεται πόσιμο νερό, οξυγόνο για την αναπνοή των αστροναυτών, αλλά και καύσιμα για διαστημικά οχήματα.

Η αξιοποίηση αυτών των πόρων αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού για τη λειτουργία μιας βάσης που θα μπορεί να υποστηρίζει αποστολές μεγάλης διάρκειας.

Προστασία από την ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες

Ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις δημιουργούν οι συνθήκες που επικρατούν στη σεληνιακή επιφάνεια, όπου οι θερμοκρασίες μπορούν να κυμαίνονται από περίπου 120 βαθμούς Κελσίου έως και -250 βαθμούς Κελσίου.

Εκτός από τις ακραίες θερμοκρασίες, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να προστατεύουν τους αστροναύτες από την κοσμική ακτινοβολία και τις προσκρούσεις μικρομετεωριτών.

Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η χρήση αυτόνομων ρομπότ, τα οποία θα καλύπτουν τα κτίρια με προστατευτικά υλικά από σεληνιακό έδαφος, γνωστό ως ρηγόλιθο.

Μεταξύ των τεχνολογιών που εξετάζονται περιλαμβάνονται τούβλα από θερμικά επεξεργασμένο ρηγόλιθο και προστατευτικά κελύφη που θα κατασκευάζονται με τρισδιάστατη εκτύπωση.

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες σχάσης, που θα εξασφαλίζουν ενέργεια στις εγκαταστάσεις, σχεδιάζεται να τοποθετηθούν σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου από τους χώρους διαβίωσης, για λόγους προστασίας από την ακτινοβολία.

Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία ειδικών ζωνών προσσελήνωσης, με επίπεδες εξέδρες και προστατευτικά τοιχώματα κατασκευασμένα από σεληνιακό έδαφος.

Οι υποδομές αυτές θα περιορίζουν τη διασπορά σκόνης που προκαλείται κατά την προσγείωση και απογείωση διαστημικών οχημάτων, προστατεύοντας τον ευαίσθητο εξοπλισμό και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της βάσης.