Νάουσα: Έπεσε φωτιστικό στο κεφάλι δικηγόρου κατά τη διάρκεια της δίκης

Φωτιστικό που αποκολλήθηκε από την οροφή έπεσε πάνω στο κεφάλι της δικηγόρου την ώρα της δίκης – Από τύχη δεν τραυματίστηκε

Την ώρα της δίκης στο Πρωτοδικείο της Νάουσας ένα φωτιστικό που αποκολλήθηκε από την οροφή της αίθουσας έπεσε πάνω στο κεφάλι της δικηγόρου Σοφίας Ζεϊμπέκη που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αίθουσα και στεκόταν σε σημείο ακριβώς κάτω από το φωτιστικό.

Όπως περιέγραψε η δικηγόρος μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ3 «Μέρα με Χρώμα» «Ευτυχώς βγήκα αλώβητη από αυτό γιατί ήμουν ακριβώς από κάτω και δεν κατάλαβα πως έγινε αυτό το πράγμα. Ήμουν σε κατάσταση σοκ, υπήρχαν γυαλιά παντού σκορπισμένα, το ακροατήριο ήταν γεμάτο από κόσμο».

Μετά το περιστατικό η πρόεδρος διέκοψε την συνεδρίαση, προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση και να κατευνάσει τα πνεύματα μόλις αντιλήφθηκε ότι δεν είχε τραυματιστεί κάποιος από την πτώση το φωτιστικού. Όπως εξήγησε η δικηγόρος ήταν η πρώτη φορά που κινδύνευσε η σωματική της ασφάλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων της ενώ σημείωσε ότι αρκετά κτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε περιφερειακά πρωτοδικεία παρουσιάζουν σημάδια καθώς όπως σημείωσε πρόκειται για παλιά Ειρηνοδικεία στα οποία δεν έχουν αναβαθμιστεί όπως θα έπρεπε.