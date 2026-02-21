Να βουλιάξει την Ιθάκη και όχι μόνο επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Μπορεί στην Λάρισα, τελευταίο σταθμό της «Ιθάκης», ένας νέος να ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το κόμμα του « για να τους τρελάνουμε όλους», ωστόσο ο σχεδιασμός του πρώην πρωθυπουργού είναι εντελώς διαφορετικός. Όλα δείχνουν πως ο Μάιος είναι ο πιθανότερος μήνας για να ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα.

Η αρχική εκτίμηση ήταν πως το « μανιφέστο» το οποίο επεξεργάζεται ο Ομάδα Επεξεργασίας Κειμένου Θέσεων για τη Σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας θα ήταν έτοιμο περί τα μέσα Απριλίου. Ωστόσο ο συντονιστής της ομάδας Γιώργος Σιακαντάρης, πριν λίγες ημέρες, αναθεώρησε τον στόχο λέγοντας πως πλέον πηγαίνει για το τέλος του συγκεκριμένου μήνα. Οπότε και η ανακοίνωση του νέου κόμματος το πιο πιθανό είναι να γίνει τον Μάιο. Βέβαια υπάρχει και ένα διαφορετικό σενάριο που θέλει τον κ. Τσίπρα να αφήνει να περάσει το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο να προχωράει στο επόμενο βήμα του.

Ποιους εννοούσε;

Στην παρουσίαση της Ιθάκης στην Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας σε μία αποστροφή της ομιλίας του είπε: «Μαζί να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη… Με αξιόμαχο πλήρωμα, νέους, αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς».

Η φράση περί έμπειρων ναυτών και αξιωματικών φαίνεται πως ερμηνεύτηκε ως ένα ευρύτερο κάλεσμα προς πρόσωπα που σήμερα κατέχουν ρόλους στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Το ποιους εννοούσε θα το μάθουμε σε επόμενο χρόνο.

Απέναντι σε όλους ο Πολάκης

Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του κ. Τσίπρα. Ο Χανιώτης βουλευτής μετά από μία περίοδο σιωπής με άρθρο του στην εφημερίδα documento και τίτλο «To κόμμα που θέλουμε», ουσιαστικά στρέφει τα πυρά του, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και σε συντρόφους του εντός του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

«Τα πολιτικά κόμματα δεν είναι προσωπικά «μαγαζιά» των επικεφαλής τους. Είναι οργανισμοί που εκφράζουν συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα και ομάδες πολιτών. Δεν είναι οχήματα που ένα πρωί ο επικεφαλής του αποφασίσει να τα στρίψει πότε δεξιά, πότε αριστερά, ανάλογα με το που πάει το ρεύμα», έγραψε ο κ. Πολάκης.

Στο ίδιο άρθρο στέλνει σαφές μήνυμα και προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ζητώντας να σταματήσει η αδράνεια και αναμονή ενός νέου «μεσσιανικού» σχήματος.

«Να μην δίνουν την εντύπωση, ότι πατάνε ταυτόχρονα σε δύο πολιτικές βάρκες», λέει ο κ. Πολάκης κάνοντας λόγο για στελέχη της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. που συλλέγουν υπογραφές για τη δημιουργία πυρήνων άλλων υπό ίδρυση πολιτικών σχημάτων.

Η ηγετική εμφάνιση Πολάκη σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα περιοριστεί στην συγγραφή ενός άρθρου. Μαζί με τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου φέρεται να έχουν συγκροτήσει μία ομάδα, η οποία έχει την άποψη πως το κόμμα πρέπει να κατέβει αυτόνομο στις επόμενες εκλογές. Άποψη που έρχεται εκ διαμέτρου αντίθετη με την επιθυμία και τη στρατηγική του Σωκράτη Φάμελλου. Όπως είναι γνωστό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. επιθυμεί τις συνεργασίες και μάλιστα θεωρεί πως πρέπει να βρεθεί φόρμουλα, ώστε να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα του αποκαλούμενου προοδευτικού χώρου, κάτω από μία ομπρέλα, δηλαδή ένα κοινό ψηφοδέλτιο.

Πλέον όπως φαίνεται οι δύο ομάδες οδηγούνται σε ευθεία σύγκρουση. Το ζήτημα είναι αν ο Παύλος Πολάκης αποφασίσει να τραβήξει και άλλο το σκοινί φτάνοντας απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο. Εξάλλου θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, πως στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., ο κ. Πολάκης είχε λάβει ποσοστό κοντά στο 44%…

