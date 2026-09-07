«Να σταματήσουν οι πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ»: «Καμπανάκι» ΟΗΕ στη διεθνή κοινότητα

Έκκληση στα κράτη να σταματήσουν τις μεταφορές όπλων στο Ισραήλ και τις εταιρείες να διακόψουν τις επιχειρηματικές πρακτικές που υποστηρίζουν τους παράνομους οικισμούς στην Παλαιστίνη απηύθυνε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ

«Πρέπει να τερματίσουν τη μεταφορά στο Ισραήλ όπλων που κινδυνεύουν να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Οι εταιρείες πρέπει επίσης να τερματίσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές που υποστηρίζουν τους παράνομους εποικισμούς» δήλωσε ο διπλωμάτης, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

Η περίπτωση της Γερμανίας

Η έκκληση αυτή έρχεται καθώς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξετάζεται η υπόθεση που έχει κινήσει η Νικαράγουα κατά της Γερμανίας για τη στήριξή της προς το Ισραήλ και τις εξαγωγές όπλων που, χρησιμοποιούνται στη Γάζα.

Η διαδικασία αφορά σε αυτή τη φάση τις προκαταρκτικές ενστάσεις που έχει υποβάλει η Γερμανία, η οποία αμφισβητεί, τόσο τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, όσο και το παραδεκτό ορισμένων από τους ισχυρισμούς της Νικαράγουας. Οι ακροάσεις θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Η Νικαράγουα καταγγέλλει ότι η παροχή στρατιωτικής και άλλης υποστήριξης προς το Ισραήλ συνιστά παραβίαση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες και ζητεί να μην προχωρήσει η υπόθεση επί της ουσίας. Το Ισραήλ δεν αποτελεί διάδικο στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η απόφαση του 2024

Η υπόθεση είχε φτάσει για πρώτη φορά ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου το 2024, όταν η Νικαράγουα είχε ζητήσει τη λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων κατά της Γερμανίας.

Τότε, οι δικαστές έκριναν ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για να διαταχθεί το Βερολίνο να σταματήσει άμεσα τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ.

Το Δικαστήριο, ωστόσο, δεν έκανε δεκτό το αίτημα της Γερμανίας να τερματιστεί συνολικά η υπόθεση, η οποία συνέχισε να εξετάζεται.