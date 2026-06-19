Να παίξουν φουλ επίθεση τα μέλη του ΠΑΣΟΚ ζήτησε ο γραμματέας της ΚΠΕ Γ. Βαρδακαστανης

Του: Σταύρου Αλχατζιδη

“Να είμαστε αυστηροί και επιθετικοί. Όχι αμυντικοί. Δεν έχουμε να απολογηθούμε για τίποτα “. Αυτή ήταν η προτροπή του γραμματέα της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Βαρδακαστανη προς τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής κεντρικής Μακεδονίας που συνεδρίασε σήμερα. στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Βαρδακαστανη τόνισε πως υπάρχει μια κινητοποίηση του μηχανισμού του κόμματος καθώς οι εκλογές μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή. Μίλησε για” σχέδιο Αττική ” , αλλά και τα αστικά κέντρα στα οποία όπως είπε ” υπολοιπομαστε” .

Ο γραμματέας της κεντρικής επιτροπής έκανε λόγο για αποκλεισμό του ΠΑΣΟΚ και των θέσεων του.

” Προσπαθούν να πνίξουν τις παρεμβάσεις μας για κάθε ζήτημα ” , είπε χαρακτηριστικά .

Μίλησε ακόμη για επικοινωνιακή καταιγίδα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κόμμα. Μια καταιγίδα που αφορά ,εκτος απο την κυβερνηση και τα “μονοπροσωπα κόμματα” , όπως τα χαρακτήρισε του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανου.

” Η απάντηση μας θα πρέπει να είναι το πρόγραμμα και οι θέσεις μας. Να παράγουμε πολιτική και να παρουσιάσουμε την πρόταση μας στον Ελληνικό λαό “, συμπλήρωσε.

Ο Ηρακλής Δρουλιας γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος περισσότερη εξωστρέφεια. Όπως επισήμανε το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ δεν φτάνει στην κοινωνία.

” Θα πρεπει λοιπόν τα μέλη μας να κινητοποιηθούν. Όχι μόνο ανά δήμο, αλλά να πάνε σε κάθε γειτονιά και να φτιάξουν πυρήνες “, τόνισε.

Για τα ψηφοδέλτια του κόμματος είπε πως πρέπει να “σκαψουμε” στην κοινωνία, ώστε να βρούμε τις καλύτερες υποψηφιότητες. Σημείωσε δε πως πρέπει να γίνει μια καταγραφή των αυτοδιοικητικών και συνδικαλιστικών στελεχών.

” Έχουμε επιλέξει τον δύσκολο δρόμο. Δεν είμαστε το αγαπημένο παιδί των συμφερόντων. Θα πρέπει να αντέξουμε και αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε. Δείτε εξάλλου ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις ” , κατέληξε ο κ. Δρουλιας.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς υπογράμμισε πως το κόμμα πρέπει να ” πατήσει ” στο γεγονός πως είναι γειωμενο στην κοινωνία. Και να εκμεταλλευτεί τις περιφερειακές επιτροπές για περισσότερη εξωστρέφεια.