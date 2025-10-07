Να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ ζητούν οι συγγενείς των ομήρων του Ισραήλ – Δείτε την επιστολή

Τον Ντόναλντ Τραμπ προτείνουν για το Νόμπελ Ειρήνης, οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Σε επιστολή που απέστειλε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, το οποίο εκπροσωπεί την πλειονότητα των συγγενών των απαχθέντων στο Ισραήλ, γίνεται λόγος για τον καθοριστικό ρόλο του Τραμπ στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Από τη στιγμή της ορκωμοσίας του μας έφερε φως στις πιο σκοτεινές στιγμές μας», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας την ευγνωμοσύνη των οικογενειών για τις δεκάδες απελευθερώσεις -ζωντανών και νεκρών- που πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ σε προηγούμενες φάσεις εκεχειρίας.

Επιστολή των οικογενειών των ομήρων

Το Φόρουμ τονίζει ότι το ολοκληρωμένο σχέδιο του Τραμπ, που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι, είναι η πιο σοβαρή και ολοκληρωμένη πρόταση για την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων και για τον τερματισμό του πολέμου.

«Για πρώτη φορά εδώ και μήνες είμαστε αισιόδοξοι ότι ο εφιάλτης μας θα τελειώσει επιτέλους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η επιστολή δεν ισοδυναμεί με υποψηφιότητα

Ωστόσο, η επιστολή δεν ισοδυναμεί με επίσημη υποψηφιότητα για το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς το Φόρουμ δεν διαθέτει το θεσμικό δικαίωμα να καταθέσει προτάσεις.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλουν μόνο μέλη εθνικών κυβερνήσεων, πανεπιστημιακοί καθηγητές και προηγούμενοι νικητές του βραβείου.

Παρ’ όλα αυτά, η επιστολή προστίθεται σε μια σειρά κινήσεων που ενισχύουν την εικόνα του Αμερικανού προέδρου ως ειρηνοποιού στη Μέση Ανατολή.