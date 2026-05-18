Ν. Ταχιάος: Στόχος μας να τελειώσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά μέχρι τα τέλη Ιουλίου

Οβασικός στόχος είναι να τελειώσει το έργο της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά μέχρι τα τέλη Ιουλίου το πολύ, όπως τόνισε σήμερα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος στην ημερίδα της εφημερίδας Μακεδονία της Κυριακής με θέμα «Τα έργα που διαμορφώνουν τη Θεσσαλονίκη του αύριο».

Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι θα κλείσει η βασική γραμμή στις 29 Μαϊου , το πολύ 2,5 εβδομάδες, ωστόσο είναι πιθανό αυτό το χρονικό διάστημα να είναι πιο σύντομο ώστε να μην χρειαστεί μετά να κλείσει ξανά το μετρό πριν την παράδοση της επέκτασης.

Σχετικά με τις καθυστερήσεις για την παράδοση στην κυκλοφορία της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά επισήμανε ότι πίσω από αυτές βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ένας ολόκληρος μηχανισμός που κατασκευάζει και διευθύνει το έργο, η μη δυνατότητα να προδιαγράψει κανείς τον χρονισμό έξι διαφορετικών συμβάσεων με διαφορετικούς αναδόχους που θα έπρεπε να τελειώσουν ταυτόχρονα, η ανάγκη πιστοποίησης των συστημάτων που εγκαθίστανται και των κατασκευαστικών έργων, το γεγονός ότι επρόκειτο για κλάδο και όχι για γραμμική επέκταση και τέλος το ότι οι πιστοποιήσεις πρέπει να γίνουν ενώ το μετρό στη βασική του γραμμή βρίσκεται σε λειτουργία.

«Αυτά δεν μπορούσε κανένας εξ αρχής να τα υπολογίσει εύκολα» είπε και πρόσθεσε: «είναι η πρώτη φορά που εγκαθίσταται ένα τέτοιο αυτόματο μετρό στην Ελλάδα και τα αυτόματα μετρό δεν είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Είναι υπόθεση στην οποία πρέπει να εξαντλήσεις και το τελευταίο σενάριο επικινδυνότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση».

Παράλληλα ανέφερε ότι η προδιαγραφή λειτουργίας του μετρό είναι να υπάρχει συρμός κάθε 90 δευτερόλεπτα ενώ ο διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσαλονίκης Γιώργος Ζυγογιάννης είπε: «η απόλυτη επίδοση είναι τα 90 δευτερόλεπτα που αναμένεται και θα την έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά καθώς απαιτείται και συγκεκριμένη διαθεσιμότητα συρμών για την εξυπηρετήσει αυτή τη χρονοαπόσταση».

Μεταξύ άλλων ο κ. Ταχιάος είπε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει θανατηφόρο ατύχημα στο μετρό της Θεσσαλονίκης», «υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να μείνει ένας συρμός μέσα στην σήραγγα και να χρειαστεί να ξαναβγεί ο κόσμος από τον καλωδιοδιάδρομο ή πεζοδιάδρομο καθώς γι’ αυτό έχει κατασκευαστεί αυτός ο διάδρομος» ενώ «το ίδιο δεν συμβαίνει στην Αθήνα γιατί εκεί υπάρχει ένας οδηγός που μπορεί να πάει παρακάτω έναν συρμό και να τον αφήσει στον σταθμό».

Σε κάθε περίπτωση υπογράμμισε το μετρό έχει πετύχει δύο πράγματα: άλλαξε την ψυχολογία της πόλης και καταλάβαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και απέδειξε ότι μπορεί να βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη.

Από την πλευρά του ο κ. Ζυγογιάννης επισήμανε ότι στους 18 μήνες εμπορικής λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης ήταν αναμενόμενο να βγουν κάποιες αρρυθμίες, ωστόσο, όπως είπε, πλέον «είναι ασυμπτωματική η καμπύλη της συχνότητας εμφάνισης δυσλειτουργιών». Διαβεβαίωσε ακόμη ότι «το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ασφαλές».

Εξάλλου, η επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Μαρία Χατζηαθανασίου τόνισε: «από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας του μετρό είδαμε μείωση στα εισερχόμενα οχήματα στο κέντρο της θεσσαλονίκης. Μιλάμε για πάνω από 12.500 οχήματα τα οποία πλέον δεν εισέρχονται στο κέντρο. Μάλιστα σήμερα βλέπουμε από το ζωντανό εργαστήριο ευφυούς κινητικότητας που λειτουργεί το ΙΜΕΤ και συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ότι υπάρχει μείωση έως και 15% σε χρόνο μετακίνησης σε βασικούς άξονες της πόλης».

Παράλληλα σχολίασε ότι με το μετρό, τη διαχείριση της κυκλοφορίας από τα έξυπνα φανάρια και τις παρεμβάσεις της αστυνομίας για την απομάκρυνση της παράνομης στάθμευσης εξακολουθεί να βελτιώνονται οι κυκλοφοριακές ροές παρά το σοκ που δημιούργησε η έναρξη της λειτουργίας των εργασιών του flyover.

Η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου αναγνώρισε ότι για ένα διάστημα θα λειτουργεί το μετρό χωρίς να έχει γίνει η διάνοιξη της Πόντου όμως τα οφέλη από τη διάνοιξη της οδού Πόντου θα είναι πολύ μεγάλα καθώς μετά από 1,5 με 2 χρόνια θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική πόλη. Υπογράμμισε ωστόσο την ανάγκη δημιουργίας πάρκιγνκ στη Μίκρα και σύνδεσης της Πόντου με τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Θέμα υιοθέτησης μιας μητροπολιτικής κουλτούρας στη λήψη των αποφάσεων έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης ο οποίος διατύπωσε, άλλωστε, ερωτηματικά για την επέκταση ενός προαστιακού προς τη Χαλκιδική και τη θωράκιση της πόλης με χώρους στάθμευσης και μετεπιβίβασης ώστε να μειωθούν οι ρύποι.

Η επέκταση του μετρό στα δυτικά

Σχετικά με την επέκταση του μετρό στα δυτικά ο κ. Ταχιάος είπε: «Είμαστε πολύ προχωρημένοι στις μελέτες του μετρό της βορειοδυτικής επέκτασης. Αλλά η κύρια μελέτη κόστους – οφέλους θα μπορέσει να βγάλει τη μεθοδολογία με την οποία θα πάμε να ζητήσουμε τις χρηματοδοτήσεις για το μετρό. Και σε αυτήν είμαστε προχωρημένοι». Στο ερώτημα, άλλωστε, αν μέσα στο έτος θα ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους – οφέλους απάντησε: «νομίζω ναι» και έκανε λόγο για έργο της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση σημείωσε: «τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης είναι πεπερασμένα, δεν είναι άπειρα χρήματα. Δεν σηκώνουν όλα τα έργα μετρό. Θα δούμε τι χωράει και για τη Θεσσαλονίκη από το ΕΣΠΑ».

Νωρίτερα η κ. Χατζηαθανασίου ανέφερε: «η επέκταση προς τα δυτικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι ήδη καθ΄ οδόν», ωστόσο χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες για να ληφθούν αποφάσεις και γνωστοποίησε ότι το 35% της ζήτησης των ημερήσιων μετακινήσεων από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης προέρχεται από τα δυτικά όταν το αντίστοιχο ποσοστό από Καλαμαριά είναι της τάξης του 17% και από την Χαριλάου και την Τούμπα της τάξης του 14%.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου τόνισε ότι σημασία έχει η ολοκλήρωση του έργου του μετρό και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να υποστηρίζουμε τα έργα με παρατηρήσεις αλλά να μην οδηγούμε στα άκρα τα πράγματα και στο τέλος να ματαιώνονται έργα, να μην γίνονται, να καθυστερούν». «Εγώ θα ήμουν σύμφωνος να επεκταθεί το μετρό δυτικά ως εξής: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Κορδελιό, Εύοσμος, Άνω Εύοσμος, Νοσοκομεία, Σταυρούπολη και θα δείξουν ποιος δρόμος πρέπει να ακολουθηθεί πρώτα η δικαιοσύνη, η μελέτη βιωσιμότητας και ο κοινός νους» συμπλήρωσε και ανέφερε ότι ο προαστιακός θα καλύψει εν μέρει τη δυτική Θεσσαλονίκη και θα ενισχύσει μητροπολιτικά την επίλυση του συγκοινωνιακού προβλήματος.