Ν. Ταχιάος: Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη – Στις 16 Μαΐου παραδίδεται το Flyover

Στην επέκταση του Μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη επικεντρώνεται ο σχεδιασμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ στις 16 Μαΐου 2027 αναμένεται να παραδοθεί το Flyover, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ102FM.

Όπως ανέφερε, οι μελέτες για τις νέες γραμμές του Μετρό έχουν προχωρήσει σημαντικά, με ολοκληρωμένο τον σχεδιασμό των σταθμών και τη μελέτη κόστους – οφέλους να βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ο σχεδιασμός προβλέπει δύο επεκτάσεις: μία προς Σταυρούπολη και Ευκαρπία, μέσω της οδού Λαγκαδά, και μία προς Κορδελιό, μέσω Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Εύοσμου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον Εύοσμο, λόγω της πληθυσμιακής ανάπτυξης και των αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η σειρά υλοποίησης των έργων θα εξαρτηθεί από τη χρηματοδότηση που θα εξασφαλιστεί μέσω του νέου ΕΣΠΑ, χωρίς να υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Αντίθετα, η επέκταση προς το αεροδρόμιο δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα, καθώς, σύμφωνα με τον υφυπουργό, η επιβατική ζήτηση δεν δικαιολογεί την πρόταξή της έναντι των δυτικών συνοικιών.

Αναφερόμενος στη λειτουργία του Μετρό, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια των δρομολογίων φτάνει το 99,93%, ενώ προανήγγειλε 24ωρη λειτουργία τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου.

Για την Καλαμαριά, σημείωσε ότι υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής της οδού Πόντου, διάρκειας εννέα μηνών, έργο που θα διευκολύνει την πρόσβαση στον σταθμό Μίκρας και την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών. Παράλληλα, προχωρούν οι συζητήσεις για ενιαίο εισιτήριο.

Τέλος, σχετικά με το Flyover, επανέλαβε ότι η ημερομηνία παράδοσης παραμένει αμετάβλητη: «Δεν έχουμε μετακινηθεί από αυτό ούτε πόντο», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την εντατική πρόοδο των εργασιών.