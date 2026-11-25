Πάνω από 5,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης στην τελική μορφή που έχει σχεδιαστεί, με την επέκταση προς τη δυτική και βορειοδυτική πλευρά της πόλης να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σε συνέδριο της ενημερωτικής ιστοσελίδας Newsbeast, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση των επεκτάσεων θα εξαρτηθεί από τους διαθέσιμους πόρους και την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό εγχείρημα, το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί συνολικά και άμεσα. Αντίθετα, θα προχωρήσει σταδιακά, με βάση τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις ανάγκες που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των επιμέρους επεκτάσεων.

«Η επέκταση του Μετρό για να πάρει μια τελική μορφή, στο βαθμό που το έχουμε σχεδιασμένο, είναι μια υπόθεση, μια εκτίμηση, που υπερβαίνει τα 5,5 δισ. ευρώ. Δεν μπορούν να υπάρξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται ΕΣΠΑ, γιατί αν δεν υπήρχε η ΕΕ δεν θα είχαμε δει Μετρό ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους θα επιλέξουμε ποια ακριβώς θα είναι η μορφή της επέκτασης και σιγά σιγά θα φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο η δυτική και βορειοδυτική Θεσσαλονίκη

Ανάμεσα στις επεκτάσεις που περιλαμβάνει ο συνολικός σχεδιασμός, προτεραιότητα δίνεται προς τη δυτική και βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, οι συγκεκριμένες περιοχές συγκεντρώνουν ισχυρά πληθυσμιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν αναγκαία την καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτησή τους.

Για την αξιολόγηση των εναλλακτικών επεκτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη κόστους-οφέλους, η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στις αρχές του 2027. Σε αυτή θα αξιοποιηθούν πραγματικά δεδομένα από τη λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ώστε να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ανάγκες μετακίνησης και η αναμενόμενη επιβατική κίνηση.

Η μελέτη θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη σειρά και την έκταση των επεκτάσεων, αλλά και για τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων. Οι αλλαγές στις προτεραιότητες και στις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής ενδέχεται, άλλωστε, να επηρεάσουν την τελική μορφή των έργων.

Ενιαίο εισιτήριο και πληρωμές με τραπεζική κάρτα

Παράλληλα με την επέκταση του δικτύου, ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αστικών μετακινήσεων, με καλύτερη διασύνδεση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι να εφαρμοστεί σύντομα η δυνατότητα ανέπαφης πληρωμής με τραπεζική κάρτα στο Μετρό, ενώ σε επόμενο στάδιο επιδιώκεται η διαλειτουργικότητα του συστήματος εισιτηρίων με τα λεωφορεία, ώστε να διευκολύνονται οι μετεπιβιβάσεις των επιβατών.

Κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό των αστικών συγκοινωνιών έχει-σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο- ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), ο οποίος είναι αρμόδιος για την αναδιοργάνωση των λεωφορειακών γραμμών και τη βελτίωση της σύνδεσής τους με το δίκτυο του Μετρό.

Η πρόσβαση στους σταθμούς και οι παρεμβάσεις στην οδό Πόντου

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του Μετρό δεν αφορά μόνο την κατασκευή σταθμών, αλλά και τη διασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών σε αυτούς.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στην περίπτωση κατοίκου της Καλαμαριάς με προβλήματα όρασης, η οποία, παρά το γεγονός ότι διαμένει περίπου 200 μέτρα από τον σταθμό «Μίκρα», αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση λόγω της έλλειψης κατάλληλων πεζοδρομίων.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και οι παρεμβάσεις στην οδό Πόντου, οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν την προσβασιμότητα και τη μετεπιβίβαση προς το δίκτυο του Μετρό.

«Να τελειώσει η ταλαιπωρία της Θεσσαλονίκης»

Αναφερόμενος στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν η επέκταση του Μετρό προς τη δυτική και βορειοδυτική πλευρά της πόλης, το Flyover, καθώς και οι παρεμβάσεις στην οδό Πόντου.

Όπως ανέφερε, βασική του επιδίωξη είναι να ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και εξακολουθούν να επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ώστε η Θεσσαλονίκη να αφήσει πίσω της μια μακρά περίοδο ταλαιπωρίας.

«Εγώ θέλω να τελειώσω αυτό που έχω ξεκινήσει. Θέλω να δω να μπαίνει σε μια σειρά η υπόθεση της βορειοδυτικής επέκτασης του Μετρό, να τελειώνει το Flyover κ.λπ. Θέλω να τελειώνει η μιζέρια σε αυτή την πόλη. Τελειώνοντας αυτά τα έργα, τελειώνει η μιζέρια στην πόλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η προοπτική επέκτασης προς τη Θέρμη και το Thess INTEC

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλονίκης ως κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας, συνδέοντας τη δυναμική της πόλης με τα πανεπιστήμια και τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο Thess INTEC, επισημαίνοντας τη σημασία που θα μπορούσε να έχει μια πιθανή επέκταση του Μετρό προς την περιοχή της Θέρμης και το τεχνολογικό πάρκο. Όπως εκτίμησε, μια τέτοια σύνδεση θα μπορούσε να προσδώσει ευρύτερη αναπτυξιακή αξία στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας τη διασύνδεση των συγκοινωνιακών υποδομών με τις νέες επενδύσεις και τις δραστηριότητες καινοτομίας.