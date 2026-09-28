N. Ταχιάος: Ο Μετροπόντικας δεν πρόκειται να ξεκινήσει αν δεν είμαστε σίγουροι – Τι είπε για την έκρηξη στην Πλάκα

Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών, λόγος εκκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Ταχιάος έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στη στατική επάρκεια ενός κτηρίου και στην ανάγκη αποκατάστασης ή ενίσχυσής του, επισημαίνοντας ότι στην περίπτωση της Κυψέλης «δεν υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει αύριο ένα κτήριο από τις βλάβες που έχει», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Όπως εξήγησε, έχουν ελεγχθεί συνολικά 35 πολυκατοικίες, ενώ σε 14 από αυτές κρίθηκε ότι απαιτείται πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς εντοπίστηκαν στοιχεία που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

«Δεν έχουμε εικόνα ότι πρέπει να υπάρξει εκκένωση των κτηρίων. Τουλάχιστον αυτό λένε οι μηχανικοί και αυτή είναι η διατύπωση στην οποία θέλω να μείνω», σημείωσε ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι οι όποιες παρεμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν «στα τυφλά».

Οι εργασίες αποκατάστασης και οι μελέτες

Ο Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε ότι για τα κτήρια που έχουν υποστεί βλάβες προβλέπεται αποκατάσταση, η οποία θα βασιστεί στα αποτελέσματα των πραγματογνωμοσυνών και των μελετών τρωτότητας.

Όπως είπε, ενδέχεται, ανάλογα με τα ευρήματα των μελετών, να απαιτηθούν σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις, όπως πάσσαλοι θεμελίωσης, μανδύες ή χρήση ανθρακονημάτων. «Όλα αυτά θα γίνουν, αλλά είναι επεμβάσεις πολύ σημαντικές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς καμία μελέτη», τόνισε.

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών, καθώς αναμένονται οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ και η ολοκλήρωση των μελετών τρωτότητας. «Δεν είναι εύκολες μελέτες», ανέφερε, εξηγώντας ότι στο συγκεκριμένο επίπεδο απαιτείται στατική επίλυση του φορέα των κτηρίων.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι εφόσον χρειαστεί οι ένοικοι θα απομακρύνονται προσωρινά κατά τη διάρκεια των εργασιών, ενώ η σχετική δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί από τον ανάδοχο.

«Ο Μετροπόντικας δεν πρόκειται να ξεκινήσει αν δεν είμαστε σίγουροι»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ταχιάος στην επανέναρξη των εργασιών του μηχανήματος διάνοιξης της σήραγγας, υπογραμμίζοντας ότι αυτή δεν πρόκειται να γίνει εάν δεν υπάρξουν οι απαραίτητες διασφαλίσεις για τα κτήρια.

«Ο Μετροπόντικας δεν πρόκειται να ξεκινήσει αν δεν είμαστε σίγουροι ότι και εκεί που έχει σταματήσει δεν θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα από πάνω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα πως δεν θα προκύψει νέο πρόβλημα στο μέλλον.

Από τις 14 πολυκατοικίες που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, όπως ανέφερε, περίπου 4-5 βρίσκονται στην περιοχή της απόληξης του μηχανήματος διάνοιξης. Για αυτές, η προτεραιότητα συνδέεται με την ασφαλή επανέναρξη της λειτουργίας του Μετρό, ενώ για τα υπόλοιπα κτήρια ο σχεδιασμός αφορά την αποκατάστασή τους.

«Το οικιστικό μας απόθεμα γερνάει»

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στο ευρύτερο ζήτημα της παλαιότητας των κτηρίων της Αθήνας, επισημαίνοντας ότι κάθε κατασκευή αποτελεί διαφορετική περίπτωση.

Όπως σημείωσε, ένα κτήριο που κατασκευάστηκε πριν από πολλές δεκαετίες δεν μπορεί εύκολα να αξιολογηθεί με βάση τους σημερινούς αντισεισμικούς κανονισμούς, ενώ η πλήρης προσαρμογή του στα σύγχρονα δεδομένα μπορεί να απαιτεί πολύ μεγάλες και ενδεχομένως ασύμφορες επεμβάσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα από σεισμούς και έχει παρουσιάσει, όπως είπε, καλή συμπεριφορά. «Δεν πρέπει να τρομάζουμε τον κόσμο, αλλά το οικιστικό μας απόθεμα γερνάει. Πρέπει να έχουμε λίγο τα μάτια μας ανοιχτά και να το προσέχουμε», ανέφερε.

Για την έκρηξη στην Πλάκα: «Να μη βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα»

Ο Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε και στην υπόθεση της έκρηξης σε κτήριο στην Πλάκα, κάνοντας διαχωρισμό ανάμεσα στη στατική επάρκεια ενός κτηρίου και στην ασφάλεια μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει γενική εκτίμηση για τη συμπεριφορά ενός κτηρίου σε μια έκρηξη, καθώς, όπως είπε, δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων τι ακριβώς εξερράγη, ποια ήταν η ποσότητα του αερίου και με ποιον τρόπο σημειώθηκε η έκρηξη.

Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση φυσικού αερίου, υπογράμμισε την ανάγκη να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου από αρμόδιους τεχνικούς. Παράλληλα, κάλεσε να μην προεξοφληθούν συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

«Ας το αφήσουμε και ας μείνουμε από άποψη διδαγμάτων σε αυτό που έχει σημασία: ότι, στον βαθμό που καθένας είναι υπεύθυνος για το σπίτι του, την εγκατάσταση στο σπίτι του, πρέπει κατά διαστήματα να ελέγχει με πιστοποιημένους τεχνίτες την εγκατάσταση», ανέφερε.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε επίσης ότι το ισχύον πλαίσιο για το φυσικό αέριο είναι αυστηρό και ότι κρίσιμο στοιχείο είναι οι εγκαταστάσεις να είναι πιστοποιημένες και να συντηρούνται όπως προβλέπεται.

«Η ευθύνη δεν αφορά μόνο το κράτος»

Με αφορμή τα δύο περιστατικά, ο υφυπουργός έθεσε και το ζήτημα της ευθύνης των ιδιοκτητών και των πολιτών για τη συντήρηση των ακινήτων και των εγκαταστάσεων.

«Δεν είναι δυνατόν στο κάθε τι να έχουμε έναν άνθρωπο από πίσω, επόπτη, ελεγκτή. Δεν είναι δυνατόν πίσω από τον καθένα να έχουμε έναν αστυνομικό και να βλέπει αν τα πράγματα έχουν γίνει όπως έπρεπε να γίνουν», είπε, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη αφορά τόσο το κράτος όσο και τον ίδιο τον πολίτη και την περιουσία του.

Ο Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να προχωρήσουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στα κτήρια της Κυψέλης και τόνισε ότι, εφόσον σε κάποιο κτήριο διαπιστωθεί μεγαλύτερη επιδείνωση ή αυξημένη επικινδυνότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα, αυτό θα λάβει αντίστοιχη προτεραιότητα στις εργασίες αποκατάστασης.