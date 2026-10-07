Ν. Ταχιάος: Δεν έχει καμία βάση ότι αναβάλλεται η επανεκκίνηση του μετροπόντικα

Τα περί αναβολής της επανέναρξης των εργασιών της Γραμμής 4 στην Κυψέλη για μετά τις εκλογές απέκλεισε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Meganews και τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

«Όχι, δεν έχει καμία βάση αυτό», απάντησε για τη σχετική αναφορά σε σημερινό δημοσίευμα. Όπως διευκρίνισε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί χρονοδιάγραμμα, επειδή οι μελέτες είναι σε εξέλιξη, «αλλά ο στόχος είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και για τις κατασκευές».

Η επανεκκίνηση επείγει και για τεχνικούς λόγους

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι η παρατεταμένη ακινησία του μηχανήματος ενέχει προβλήματα. «Επείγει να ξεκινήσει ο μετροπόντικας και για τεχνικούς λόγους. Τα κοπτικά δεν είναι δυνατόν να μείνουν επ’ αόριστον ακίνητα, γιατί θα πετρώσει η κεφαλή και μετά η επανεκκίνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη», ανέφερε. Έκανε σαφές ότι το ενδιαφέρον για την επανεκκίνηση είναι κοινό για το Δημόσιο, την Ελληνικό Μετρό και τον ανάδοχο, αλλά ότι «πρωτίστως υπάρχει το θέμα της ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών τους. Είναι πρώτη προτεραιότητα».

Οι αποκαταστάσεις δεν περιμένουν τον μετροπόντικα

Στο ερώτημα αν η αποκατάσταση των κτιρίων θα προηγηθεί ή θα γίνει παράλληλα με την επανεκκίνηση, ο κ. Ταχιάος διέκρινε τρία ζητήματα:

Τα κτίρια πάνω από την ήδη κατασκευασμένη σήραγγα, όπου δεν παρατηρούνται πλέον καθιζήσεις: Εκεί οι αποκαταστάσεις μπορούν και πρέπει να ξεκινήσουν, ως υποχρέωση της αναδόχου κοινοπραξίας, εφόσον βεβαίως ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες μελέτες. Οι εργασίες αυτές δεν επηρεάζονται από τη λειτουργία του μετροπόντικα.

Τα κτίρια πάνω από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το μηχάνημα, που παραμένουν στη ζώνη επιρροής του. Γι’ αυτά εκπονείται μελέτη τρωτότητας και θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα ασφαλείας πριν από την επανεκκίνηση, ώστε να μην παρουσιαστούν περαιτέρω προβλήματα.

Τη συνέχιση της διάνοιξης χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στα κτίρια που ακολουθούν στη χάραξη της Γραμμής 4.

Τα πραγματικά στοιχεία για τα κτίρια

Ο Υφυπουργός έδωσε την ακριβή εικόνα των καταγραφών. Αυτοψίες έγιναν σε 35 κτίρια, όσα βρίσκονταν στη ζώνη που ελέγχθηκε. Σε 14 από αυτά κρίθηκε αναγκαίο να γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ. «Δεν έχουν 35 κτίρια πρόβλημα. Οι υπόλοιποι αριθμοί που ακούγονται έχουν στοιχεία αυθαιρεσίας», σημείωσε.

Για την ασφάλεια των ενοίκων υπενθύμισε ότι οι μηχανικοί βεβαιώνουν πως δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης κανενός κτιρίου. Πρόσθεσε ότι τα περισσότερα κτίρια βρίσκονται πάνω από κατασκευασμένη σήραγγα, άρα πάνω από σταθεροποιημένο έδαφος. «Οι ανησυχίες των κατοίκων είναι απολύτως κατανοητές. Κανείς δεν θέλει να έχει σπίτι με ρωγμές», είπε.

Ως γενεσιουργό αιτία των καθιζήσεων ο κ. Ταχιάος ανέφερε την πτώση της πίεσης με την οποία ο μετροπόντικας ισοστάθμιζε την εδαφική πίεση. Το αν αυτή οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες ή σε σφάλμα δεν έχει ακόμη κριθεί και αποτελεί συμβατικό ζήτημα ανάμεσα στην Ελληνικό Μετρό, που είναι δημόσια επιχείρηση, και την ανάδοχο κοινοπραξία. «Είναι κάτι το οποίο υποθέτω ότι στο μέλλον θα αποτελέσει και ένα αντικείμενο που θα χρειαστεί εκατέρωθεν συζήτηση, ίσως να αποτελέσει αντικείμενο διαφοράς».

«Είμαστε από την πλευρά των κατοίκων»

Για τις αποκαταστάσεις, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη ανήκει στην ανάδοχο κοινοπραξία. «Εμείς, και Υπουργείο και Ελληνικό Μετρό, είμαστε από την πλευρά των κατοίκων. Δεν θα επιτρέψουμε καμία έκπτωση στις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση. Η ανάδοχος κοινοπραξία θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να πληρώσει. Μου είναι απολύτως αδιάφορο αν θα είναι δέκα χιλιάδες ευρώ ή δέκα εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.