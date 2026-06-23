Ν. Ταχιάος: Αναπτύσσουμε έργα ύψους 320 εκατ. ευρώ για την αεροναυτιλία – Ικανοποίηση αιτημάτων της ΥΠΑ και ΑΠΑ

Αναδιατάσσουμε πλήρως την αεροναυτιλία στην χώρα μας” τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταχιάος, υποστηρίζοντας τα περίπου 15 άρθρα αρμοδιότητας του υπουργείου του, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νομοσχέδιο συζητείται στην επιτροπή Οικονομικών και αύριο εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός είπε ότι οι περισσότερες διατάξεις αφορούν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, λέγοντας ότι αυτές εντάσσονται “στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται για την πλήρη αναδιάταξη της αεροναυτιλίας στην χώρα μας, για την οποία από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση”. Ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι η αναδιάταξη αυτή κινείται σε τρεις πυλώνες συστημάτων ασφάλειας: στην κατεύθυνση της εγκατάστασης νέων ψηφιακών συστημάτων ασφαλείας, της εφαρμογής της πλοήγησης με βάση απόδοσης στα 31 αεροδρόμια και το νέο κεντρικό ψηφιακό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας – μια επένδυση των 320 εκατ. ευρώ. Πρόκειται είπε ο υφυπουργός “για μια πολύ σημαντική παρέμβαση” υπογραμμίζοντας ότι “όσο και εάν αναβαθμίζεις τα συστήματα, πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας δεν μπορεί να λείπει από την εξίσωση”. Γι’ αυτό και με διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου “επιλύουμε διάφορες εκκρεμότητες που αφορούν στην οικονομική μεταχείριση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και οι οποίες δεν επιβαρύνουν τον δημοσιονομικό χώρο” αλλά προέρχονται από πόρους του Eurocontrol.

Σχετικά με τις υπόλοιπες διατάξεις, ο υφυπουργός εστίασε στο άρθρο 116 λέγοντας ότι “αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη εφαρμογή που έχει προκύψει κυρίως από τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο, αφορά την κατασκευή του ΒΟΑΚ, που είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί εκτός από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, υλοποιείται εν λειτουργία της κυκλοφορίας”. Όπως είπε, κανείς με την δυνατότητα παροχής αποζημίωσης σε ανάδοχο ενός έργου για καθυστερήσεις υλοποίησης “δεν θέλει να δημιουργήσει ένα καθεστώς που θα υπερβαίνει το Ενωσιακό Δίκαιο”.

Παρατήρησε πως η μεταφορά ενός έργου από ένα χρηματοδοτικό εργαλείο σε άλλο δεν είναι μια εύκολη ή αυτοματοποιημένη διαδικασία και αυτή επιφέρει καθυστερήσεις στην εκτέλεσή του. Η διαιτησία ως μέσο καθορισμού αποζημιώσεων, προβλέπεται μέσα στις συμβάσεις και είναι η κατεύθυνση της ΕΕ για να αποφεύγονται οι δικαστικές προσφυγές που μπορεί να λειτουργήσουν σε βάρος του Δημοσίου από καταχρηστικές αξιώσεις των αναδόχων. Ο όρος του “ανεκτέλεστου” των έργων, επισημάνει ο κ. Ταχιάος, έχει καταργηθεί – και σωστά – όχι γιατί αυτό μας το επέβαλε η ΕΕ, αλλά και επειδή λειτουργούσε σε βάρος των μικρών υποεργολάβων. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι το ποσοστό των ανεκτέλεστων έργων. Ο υφυπουργός πάντως διαβεβαίωσε, ότι “μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ”. Ο κ. Ταχιάος, παράλληλα ανέφερε ότι με άλλες διατάξεις που έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο, θεσπίζονται η παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) προσωπικού που έχει προσληφθεί για κάλυψη έκτακτων αναγκών του ΥΠΕΝ.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ