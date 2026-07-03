Ν. Ρωμανός: Σκεφτείτε τι θα γινόταν στη χώρα εάν η Αφροδίτη Νέστορα ήταν Αριστερή

«Σκεφτείτε τι θα γινόταν στη χώρα εάν η Αφροδίτη Νέστορα ήταν Αριστερή» είπε ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός σε τοποθέτησή του σε τηλεοπτική εκπομπή, αναφερόμενος στην δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Ρωμανός άσκησε δριμεία κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι διαχρονικά αντιτάχθηκαν σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε επιχειρήσεις εκκένωσης καταλήψεων στα πανεπιστήμια, στην επιβολή της τάξης και στις αλλαγές που αυστηροποίησαν τον Ποινικό Κώδικα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους ακολούθησαν αντίθετη πολιτική, ενώ έκανε λόγο για σχέσεις με συνηγόρους τρομοκρατών και για δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως ανέφερε, δεν καταδικάζουν με σαφήνεια αντίστοιχα φαινόμενα.

Αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε απαράδεκτη τη δήλωσή της ότι το πρόσφατο περιστατικό αποτέλεσε, όπως είπε, «προβοκάτσια» της Νέας Δημοκρατίας. Υποστήριξε ακόμη ότι τέτοιες παρεμβάσεις συμβάλλουν, κατά την άποψή του, στην όξυνση του δημόσιου λόγου και στην κανονικοποίηση ακραίων χαρακτηρισμών σε βάρος πολιτικών αντιπάλων. Επέκτεινε την κριτική του στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στην Αριστερά συνολικά, αλλά και σε πολιτικές δυνάμεις που, όπως ανέφερε, υιοθετούν αντίστοιχη ρητορική επιδιώκοντας δημοσκοπικά οφέλη, αποδίδοντάς τους σημαντικό μερίδιο ευθύνης.

Ο κ. Ρωμανός υποστήριξε επίσης ότι επί σειρά ετών έχουν διατυπωθεί δημόσιες τοποθετήσεις που, κατά την εκτίμησή του, υποβαθμίζουν περιστατικά επιθέσεων σε κατοικίες ή ενέργειες με εκρηκτικούς μηχανισμούς, γεγονός που, όπως είπε, συνέβαλε στην ανοχή απέναντι σε φαινόμενα βίας. Μάλιστα, κάλεσε να εξεταστεί πώς θα είχε διαμορφωθεί η δημόσια αντίδραση εάν τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των πρόσφατων γεγονότων ανήκαν στον χώρο της Αριστεράς ή εάν ανάλογα περιστατικά συνδέονταν με ακροδεξιές ομάδες.

Παράλληλα, επικαλέστηκε προσωπική του εμπειρία, αναφέροντας ότι στο παρελθόν υπήρξε στόχος επίθεσης με εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο μετά την τραγωδία των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι είχε δεχθεί δημόσιους χαρακτηρισμούς, τους οποίους συνέδεσε με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Επιπλέον, επανέφερε παλαιότερη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις μολότοφ, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις συμβάλλουν στην κανονικοποίηση της πολιτικής βίας και της τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο.