Ν. Ρωμανός: Ψέμα ότι ο Τσίπρας ήταν πάντα απέναντι στη βία

Για την κατάσταση στο Παρίσι και τη στάση της αντιπολίτευσης, τοποθετήθηκε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, σχολιάζοντας και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

«Να διαχωρίσουμε τις νόμιμες διαμαρτυρίες, που είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και είναι αυτονόητες στη δημοκρατία, με τις εικόνες που είδαμε στο Παρίσι τις τελευταίες ημέρες. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι δεδομένο από αυτά που ακούω και εγώ από χθες, ότι κάποιοι επιδιώκουν αυτά που βλέπουμε στο Παρίσι, να τα δουν και στην Ελλάδα. Εχθές είδα μία δήλωση του πρώην επικεφαλής της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, σημερινού στελέχους της ΕΛΑΣ που έλεγε “και στα δικά μας” και το ‘χω δει και από άλλους, εν πάση περιπτώσει, για να μην μπούμε σε ονοματολογία», είπε μιλώντας στο Action24.

«Είναι δεδομένο ότι κάποιοι επενδύουν σε αυτό, θεωρώντας ότι έτσι θα κερδίσουν πόντους. Είναι λάθος αυτή η θεώρηση. Η αντιπολίτευση κερδίζει αν έχει προτάσεις, συγκεκριμένες και κοστολογημένες, αν κάνει προγραμματική αντιπολίτευση. Είναι άλλο η διαμαρτυρία με συγκεκριμένα αιτήματα, μία κυβέρνηση που σκύβει πάνω από τα προβλήματα των πολιτών και να συγκρίνουμε ποιος μπορεί να τα διαχειριστεί καλύτερα και ποιος προτείνει περισσότερα και ουσιαστικότερα για τη λύση τους και είναι άλλο η μπαχαλοποίηση, το πλιάτσικο και όλες αυτές οι εικόνες που βλέπαμε», συνέχισε.

Στη συνέχεια ο κ. Ρωμανός πρόσθεσε: «Καταρχάς άκουσα ότι ο κ. Τσίπρας ήταν πάντα απέναντι στη βία. Αυτό είναι λάθος. Είναι ψέμα. Θυμίζω ότι η “Αυγή” όταν ζούσαμε τα έκτροπα και τα επεισόδια της εποχής Γρηγορόπουλου, που ήταν εν πολλοίς παρόμοια με αυτά που βλέπουμε στο Παρίσι, είχε βγει με ειδικό ένθετο μέσα “ω έλατο, ω έλατο τι ωραία που αρπάζεις”. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η “Αυγή” ήταν η κομματική εφημερίδα. Μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Ο κ. Τσίπρας είπε μεταγενέστερα τι κακό έχουν οι μολότοφ, εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι όταν πέφτουν. Υπάρχουν πολλά ακόμα παραδείγματα».

Σε απάντηση για την παιδεία, τα σχολεία και τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, ο κ. Ρωμανός ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία του ΟΟΣΑ, επισημαίνοντας πως θα κριθούμε από τους πολίτες: «δημοτικό, μέσος όρος μαθητών 17 στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 21, γυμνάσιο, Ελλάδα μέσος όρος 22 μαθητές, Ευρώπη, μέσος όρος 23 μαθητές, άρα αυτό που είπα είναι ότι τα νούμερα έχουν μειωθεί».

«Είμαι ο τελευταίος που θα αρνηθεί ότι υπάρχουν προβλήματα ή που θα πει ότι όλα πάνε καλά και όλα έχουν γίνει τέλεια. Λέω όμως να κριθούμε από τους πολίτες για αυτά που έγιναν αυτά τα 7 χρόνια -πχ για τα σχολεία το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” έχει ανακαινίσει τα περισσότερα σχολεία που έχουν ανακαινιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, με τα προγράμματα που “τρέχουν” κυρίως από Το ταμείο Ανάκαμψης, τα προγράμματα στα νοσοκομεία, έχουν ανακαινιστεί 93 δημόσια νοσοκομεία και 170 κέντρα υγείας. Έχει γίνει τεράστια δουλειά. Ούτε το μαύρο ούτε το άσπρο ισχύει. Υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν. Αυτή η κυβέρνηση, για παράδειγμα, είναι που έχει αυξήσει μέχρι και 150% το φοιτητικό επίδομα στέγασης, που κάποιοι κουνάνε το δάχτυλο και δήθεν νοιάζονται τους φοιτητές, 80% των συμπολιτών μας παίρνουν ένα ενοίκιο πίσω, δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί παίρνουν δύο ενοίκια πίσω», επισήμανε ο Νίκος Ρωμανός.