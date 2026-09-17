Ν. Ρωμανός: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ 2.0 ανταγωνίζονται στα λεφτόδεντρα

Στην κοστολόγηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης, αλλά και στο ζήτημα της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του pρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, κατά τη σημερινή παρουσία του στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Ρωμανός άσκησε κριτική στις οικονομικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόστος ακόμη και ορισμένων μόνο από τις εξαγγελίες του υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

«Τα δύο κόμματα που κάθονται εξ αριστερών μου είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε παραθέτοντας, σύμφωνα με την κοστολόγηση που παρουσίασε, επιμέρους προτάσεις του ΠΑΣΟΚ: «13ος μισθός, 1,5 δισ. ευρώ κατ’ έτος, 13η σύνταξη 2,5 δισ., μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες 500 εκατ. ευρώ και μείωση της προκαταβολής φόρου 550 εκατ. ευρώ. Μόνο αυτά τα τέσσερα είναι πάνω από 5 δισ. ευρώ κατ’ έτος».

Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού συνέδεσε τις συγκεκριμένες προτάσεις με την κριτική που ασκεί η κυβέρνηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στις προτάσεις που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» και για έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2.0».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, εστιάζοντας στην πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ ως μέσο συγκράτησης των τιμών.

«Η αντιπολίτευση μονότονα εδώ και χρόνια λέει για την ακρίβεια: μείωση έμμεσων φόρων, μείωση ΦΠΑ», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι τα σωρευτικά «ευρωπαϊκά στοιχεία από το 2020 δείχνουν πως η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τη σωρευτική αύξηση των τιμών στα τρόφιμα και καταγράφει καλύτερη επίδοση από σειρά χωρών που έχουν εφαρμόσει αντίστοιχες πολιτικές με αυτές που προτείνει η αντιπολίτευση», όπως η Ισπανία.

«Άρα καταρρέει άλλο ένα εύκολο αφήγημα, το οποίο προφανώς στηρίζεται σε λεφτόδεντρα», κατέληξε ο κ. Ρωμανός.