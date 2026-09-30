Ν. Ρωμανός για Τριαντόπουλο: Πλήρης δικαίωση της επιλογής του να κριθεί από τον φυσικό δικαστή

Στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αναφέρθηκε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός τονίζοντας ότι δικαιώθηκε η επιλογή του να κριθεί από τον φυσικό δικαστή. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για γεγονός ότι μιλούσε για «λαθρεμπόριο, ξυλολιάδα και χαμένα βαγόνια».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action24 είπε: «Σήμερα είχαμε την πλήρη δικαίωση της επιλογής του ιδίου να κριθεί από τον φυσικό δικαστή και όσων λέγαμε εμείς υποστηρίζοντας αυτή την επιλογή, σε πλήρη αντιδιαστολή με ό,τι ακουγόταν από την αντιπολίτευση, με το αφήγημα για το μπάζωμα που έλεγε ότι ήταν η συγκάλυψη, στο χτίσιμο του οποίου συμμετείχαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι άλλο να εξεταστεί αν υπήρξαν παραλείψεις στο πεδίο στη διαχείριση του πεδίου του δυστυχήματος και άλλο ότι συγκαλύφθηκε ένας λαθρέμπορος ο οποίος διακινούσε παράνομο φορτίο, ότι χάθηκαν βαγόνια, το σίριαλ της ξυλολιάδας, όλα αυτά που ακούστηκαν από την αντιπολίτευση.

Αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια ότι μπορεί να ίσχυαν αυτά που έλεγε η αντιπολίτευση όταν μιλούσε για μπάζωμα, το οποίο έτσι έγινε γνωστό ως συγκάλυψη παράνομου φορτίου, τότε η δικογραφία θα γυρνούσε πίσω στη Βουλή για αναβάθμιση των κατηγοριών, κάτι που δεν έγινε. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, ανεπηρέαστη όπως πρέπει. Εμείς δεν είμαστε αλά καρτ υπέρ ή κατά της δικαιοσύνης. Ζούμε σε μια ευνομούμενη χώρα, όπου μέχρι να κριθεί το όποιο ζήτημα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας».

Ο κ. Ρωμανός προέτρεψε την αντιπολίτευση να ζητήσει επιτέλους συγνώμη που μιλούσε για λαθρεμπόριο, για ξυλολιάδα, για χαμένα βαγόνια γινόμενοι οι καλύτεροι χορηγοί των άκρων. «Να θυμίσουμε ότι με αφορμή αυτά μας έλεγαν εγκληματική οργάνωση. Εμένα συγκεκριμένα σε αυτό το στούντιο μου είπαν ότι εκπροσωπώ μια κυβέρνηση δολοφόνων», δήλωσε.

Ο Νίκος Ρωμανός επισήμανε ακόμα ότι: «αν κάνατε μια δημοσκόπηση και ρωτούσατε τότε, τι είναι το μπάζωμα, ο κόσμος θα σας έλεγε αυτά που ακούγαμε και από εσάς, ότι συγκαλύψαμε ένα έγκλημα, ότι ο Πρωθυπουργός συγκάλυπτε λαθρέμπορους κτλ. Δεν έχει περάσει τόσος καιρός για να ξεχνάμε τι ζήσαμε από τη στοχοποίηση και τα ψέματά σας. Στην ίδια χώρα ζούμε όλοι. Τρέφεστε από τα τηλεδικαστήρια. Τα ίδια κάνατε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πάτε από κουβά σε κουβά. Αυτοί είστε, τα κακέκτυπα του Βελόπουλου».

Απαντώντας στον κ. Γλαβίνα που ανέφερε πως τον στεναχωρεί που πέρασε ο κ. Φλωρίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ρωμανός τόνισε: «Έχει ενδιαφέρον ότι τον στεναχωρεί ο κ. Φλωρίδης που πέρασε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά τον χαροποιεί που ο κ. Αυλωνίτης που μίλαγε για παράνομα φορτία στο τρένο ήρθε μετά βαΐων και κλάδων στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το σημερινό ΠΑΣΟΚ που ντρέπεται για τον Φλωρίδη και είναι περήφανο για τον Αυλωνίτη».

Για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ρωμανός δήλωσε: «Φαίνεται η σοβαρότητα της κοστολόγησης. Στη ΔΕΘ προτείνατε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, χωρίς να μας πείτε ποια είναι αυτά και μείωση ΕΦΚ χωρίς να μας πείτε πόσο. Πώς κάνεις κοστολόγηση, λέγοντας ότι θα μειώσεις φόρους χωρίς να λες που και πόσο θα τους μειώσεις».

Τέλος, ο κ. Ρωμανός κλείνοντας σχολίασε τα όσα είπε ο κ. Παπαγεωργίου της ΕΛΑΣ λέγοντας: «Το να ακούω έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης Τσίπρα που υπερφορολόγησε το σύμπαν, που κατέστρεψε τη μεσαία τάξη, τώρα ξαφνικά να κόπτεται για τους πολίτες τους οποίους καθήμαξε, είναι λίγο υποκριτικό».