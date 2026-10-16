Ν. Πλακιάς κατά Κ. Βελόπουλου για τις φωτογραφίες με οστά: Ντροπή, δεν σκέφτεται τις οικογένειες

Σφοδρή κριτική στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, άσκησε ο Νίκος Πλακιάς, με αφορμή τις φωτογραφίες με οστά που παρουσίασε την Πέμπτη (15/10) στη Βουλή. Ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία των Τεμπών χαρακτήρισε «ντροπή» την ενέργεια του κ. Βελόπουλου, τονίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων.

«Είναι ντροπή πρόεδρος κόμματος να κραδαίνει φωτογραφίες με οστά. Δεν σκέφτεται τις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια, ο κ. Πλακιάς υποστήριξε ότι στις συγκεκριμένες φωτογραφίες απεικονίζονται οστά ζώων, και συγκεκριμένα σκύλου και μοσχαριού, και όχι ανθρώπινα οστά.

«Στον βωμό της ψηφοθηρίας λέμε ό,τι θέλουμε;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι ο κ. Βελόπουλος χρησιμοποίησε το γεγονός ως «πάτημα» για να παραμείνει στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας, ο κ. Βελόπουλος επέδειξε φωτογραφικό υλικό, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζει οστά θυμάτων της τραγωδίας, τα οποία εντοπίστηκαν στις περιοχές «Κούλουρη» και «Παντρεμένο».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είχαν βρεθεί εγκαταλελειμμένες μέσα σε κιβώτια, δίπλα στο γραφείο του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, Σωτήρη Μπακαΐμη, τον οποίο κατηγόρησε ότι δεν τις συμπεριέλαβε στη δικογραφία.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο κ. Βελόπουλος πλησίασε τα υπουργικά έδρανα και άφησε με έντονο τρόπο τις φωτογραφίες μπροστά στον Γιώργο Φλωρίδη, χτυπώντας το χέρι του στο έδρανο. Ο υπουργός Δικαιοσύνης αντέδρασε, καλώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «να σταματήσει τις γελοιότητες».