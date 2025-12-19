Ν. Παππάς: Το μόνο θετικό που προέκυψε είναι ότι με διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ

Στην εκπομπή Buongiorno εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς, ο οποίος είχε κρατήσει χαμηλό προφίλ από τη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό ξυλοδαρμού δημοσιογράφου στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ίδιος τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά, δηλώνοντας μεταξύ άλλων:

«Zητάω συγγνώμη από όλους για αυτή την πράξη, δεν γρονθοκόπησα όμως κανέναν». Αναφερόμενος στη συνάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν την επόμενη ημέρα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Συναντηθήκαμε στο ξενοδοχείο όταν κατέβηκα να πάρω τον καφέ είδα έναν άνθρωπο να μου κάνει νεύμα και προστακτική που το σιχαίνομαι “φύγε από εδώ”. Πήρα τον καφέ μου και έφυγα. Τι διάλογο να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο. Του εξήγησα ότι εδώ μένω, με καμία αρνητική διάθεση».

«Θετική εξέλιξη η διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς τη χαρακτήρισε ως «το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτήν την ιστορία».

Όπως ανέφερε, «κανένας δεν με πήρε να με ρωτήσει τη δική μου πλευρά, αυτό είναι το μόνο ύποπτο», προσθέτοντας ότι «Η διαγραφή είναι μια θετική εξέλιξη – χωρίς να υποτιμώ κανέναν – μιας και δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας πλέον. Υπήρχε τελείως διαφορετική προσέγγιση, έχει αλλάξει η κατάσταση στο κόμμα εγώ με άλλους μπήκα άλλοι ήρθαν, ήρθα στο κόμμα με τον Τσίπρα. Μετά ο Κασσελάκης με έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στο περιστατικό, σημείωσε: «Κανένας που ακούει αυτή την ιστορία δεν θέλω να επαναλάβει τη συμπεριφορά. Όσο και να με απείλησε αυτός ο άνθρωπος όσο και να με προκάλεσε η βία δεν είναι απάντηση».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, χρησιμοποίησε παραδείγματα από τον αθλητισμό, λέγοντας: «Θες να σου πω όταν ο Διαμαντίδης έφτυνε τους αντίπαλους και ο Πρίντεζης έριχνε μπουνιές σε αντιπάλους;», επιχειρώντας να τονίσει ότι οι συμπεριφορές δεν είναι πάντα όπως εμφανίζονται δημόσια.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την πίεση που δέχεται, επισημαίνοντας: «Οι προκλήσεις και οι απειλές που δέχομαι καθημερινά είναι πολλές έχω αυτοκυριαρχία και φίλτρα και έχω υπομονή, αν δεν είχα θα ήμουν φυλακή».

Επανερχόμενος στο συμβάν στις Βρυξέλλες, υποστήριξε: «Ειπώθηκε κάτι που δεν μπόρεσα να διαχειριστώ. Είναι ένα μάθημα αυτό είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία που περνώ εγώ και η οικογένειά μου. Είναι ένα μάθημα ότι ακόμη και σε τέτοια σχόλια πρέπει να κρατώ την ψυχραιμία μου».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το περιστατικό, λέγοντας: «Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν στα κυβικά μου…», ενώ πρόσθεσε ότι όλη αυτή η υπόθεση «με φέρνει σε αμήχανη και άβολη θέση, δεν με κολακεύει και δεν με τιμά να με βγάζουν για ξυλοδαρμούς.

Δεν ήρθα από κολέγια και παλάτια έχω τσακωθεί μικρότερος, μαγκιά δεν είναι να τα βάζεις με κάποιον που δεν είναι στα κυβικά σου. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν στα κυβικά μου. Δεν μιλάω μόνο για σωματική βία. Δεν τσακώθηκα ποτέ με πιτσιρικάδες στο μπάσκετ τα έβαζα με ανθρώπους πιο πάνω από εμένα».